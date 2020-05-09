Решение не отменять турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 249 назвали позором. За сутки до турнира тест бойца Роналду Скоузы показал положительный результат на коронавирус. Вместе со спортсменом заразились два члена его команды.

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Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 1,4K

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