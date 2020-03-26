Коронавирус

Актуальные НовостиАктуальные НовостиУ Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Лев Лещенко с быстро развивающейся двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом, находится в реанимации. Врачи выявили у артиста отек легких. Инсайдер рассказал изданию Лента, что Лещенко попал в больницу в поселке Коммунарка вместе с супругой Ириной.
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с чего всё началось

У Лещенко начался отек легких

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко начался отек легких, ему подтвердили диагноз «коронавирус». Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщил источник. Собеседник издания отметил, что состояние исполнителя оценивается как тяжелое.
Lenta.ru08:47

Подробнее о событии

СМИ: У Льва Лещенко отек лёгких, подтвердился COVID-19

Национальная служба новостей11:08

У Льва Лещенко начался отек легких

StarHit.ru09:24

У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Актуальные Новости10:27

У Льва Лещенко начался отек легких

Gazeta.SPb09:42

Состояние здоровья Льва Лещенко ухудшилось

REGNUM10:52

У Лещенко начался отек легких

Рамблер09:16

У Лещенко начался отек легких

Lenta.ru08:47
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Политика

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
Газета.Ru 14:49
Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ вчера в 10:20
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек

По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
Московский Комсомолец 14:45
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн" (Desperately Seeking Susan, 1985) и "Крокодил Данди" (Crocodile Dundee, 1986), умер на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа.
ТАСС 14:50
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Inc-news.ru 09:54
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Голос времени вчера в 09:13
Общество

Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса

Власти Москвы позднее решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Известия 00:35
Авто

Минпромторг расширит программы льготного автокредитования

В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации выдвинули инициативу расширить действие программ льготного автокредитования на семьи с одним ребенком, а также повысить максимальную стоимость машин, доступных в рамках госпрограмм.
Новые автомобили 24 марта в 00:17
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru вчера в 05:05
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Наука

Ученые предупредили Китай, что поспешное снятие ограничений грозит второй волной коронавируса в августе

Слишком быстрое снятие карантина с китайского города Ухань, ставшего первым очагом коронавирусной инфекции, может вызвать вторую вспышку заболевания в августе, говорится в исследовании, опубликованном учеными Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) в журнале The Lancet Public Health.
Вестник Кавказа 09:06
Здоровье

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с коронавирусом в стране

Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 06:08
Политика

Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
РБК 09:31
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Происшествия

Россиянин умер на Кубе от коронавируса

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:06
Общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в столице может наступить в середине - конце следующей недели, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Интерфакс 14:59
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру 11:59
Общество

Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
РИА Новости 11:25
Общество

Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
REGNUM вчера в 10:54
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Известия 11:00
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru 01:56
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 11:48
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости 03:10
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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