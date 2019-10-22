Экономика

ПроТуймазыПроТуймазыУ бюджетников России повысятся зарплаты

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил в эфире Первого канала, что в следующем году заработная плата работников бюджетной сферы повысится на семь процентов. При этом инфляция составит не более 3-4 процентов.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 12:57, Вашингтон
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