Экономика
ПроТуймазыУ бюджетников России повысятся зарплаты
Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил в эфире Первого канала, что в следующем году заработная плата работников бюджетной сферы повысится на семь процентов. При этом инфляция составит не более 3-4 процентов.
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Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Экономика
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Медведев ответил американскому министру
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
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Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Хоккей
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В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
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