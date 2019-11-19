Происшествия

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruУ бывшего игрока «Малаги» конфисковали тонну наркотиков

У злоумышленников обнаружили около тонны гашиша, стоимость товара оценивается примерно в 700 тыс. евро. Продажей наркотиков руководил сам футболист. Коке завершил футбольную карьеру в 2016 году.
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Экс-игрок «Малаги» и «Марселя» оказался лидером преступной группировки. Изъяты тонны гашиша и оружие

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Экс-игрок «Малаги» Пардо арестован за торговлю наркотиками, конфискована тонна гашиша

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Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев.
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В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Английский актёр Генри Кавилл заявил о том, что готов вернуться к роли Супермена.
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В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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По словам военного, Данилюк несколько раз в течение недели отправлял ему предложение возглавить Министерство обороны Украины.
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Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

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Выяснилось, что в этой группе грызунов выживаемость после гриппа была максимальной.
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