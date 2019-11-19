Происшествия
Bookmaker-ratings.ruУ бывшего игрока «Малаги» конфисковали тонну наркотиков
У злоумышленников обнаружили около тонны гашиша, стоимость товара оценивается примерно в 700 тыс. евро. Продажей наркотиков руководил сам футболист. Коке завершил футбольную карьеру в 2016 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 19:58, Вашингтон
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Технологии
Для поездов и самолетов в России готовят быстрый интернет
В России разрабатывается принципиально новая беспроводная система связи, которая сможет обеспечить широкополосным интернетом высокоскоростной транспорт— поезда и самолеты, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
Теннис
Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса
Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
Политика
Комитет ООН призвал США устранить визовые проблемы дипломатов РФ
В октябре некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила итальянский беспилотник
Наука
Суп может помочь справиться с малярией
Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.
Футбол
Точилин покинет пост главного тренера «Сочи»
Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что диалог необходимо вести даже «с самыми трудными партнерами», имея в виду Россию.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Гаджеты
Презентация Huawei MatePad Pro состоится 25 ноября
Инсайдер Мукул Шарма сообщил, что презентация передового планшета Huawei MatePad Pro состоится 25 ноября в Китае.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Кино
Генри Кавилл заявил о готовности вернуться к роли Супермена
Английский актёр Генри Кавилл заявил о том, что готов вернуться к роли Супермена.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
По словам военного, Данилюк несколько раз в течение недели отправлял ему предложение возглавить Министерство обороны Украины.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Политика
Предложения «Газпрома» по транзиту газа отвергли на Украине
Ранее News.ru сообщал, что ПАО «Газпром» официально предложило НАК «Нафтогаз Украины» продлить на год действующий контракт о транзите газа или заключить новый договор на тот же срок.
Общество
РЖД показали современные плацкартные вагоны
Пока, правда, все новшества только на макете На ежегодной транспортной выставке РЖД показали макет нового плацкартного вагона в натуральную величину.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева удивила фанатов пикантной фотосессией в нижнем белье
28-летняя звезда тревэл-шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева снялась в откровенной фотосессии в нижнем белье.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Наука
Кетогенная диета защищает от гриппа
Выяснилось, что в этой группе грызунов выживаемость после гриппа была максимальной.