Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъУ бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски

По сведениям 47news, следственные действия проводят оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД. Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось

Пришли не только к генералу Абакумову, в правоохранительный фонд семьи Муровых тоже

По информации 47news, сотрудники Следственного комитета Петербурга и Управления собственной безопасности ГУ МВД 7 июля зашли в петербургский офис на улице Красных Текстильщиков, 17. Здесь обыск проходит в помещении Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.
47 новостей05:00

Подробнее о событии

На даче у генерала Абакумова нашли «пожертвованные» катер, квадроциклы, мотоциклы и внедорожник

Петербургский дневник13:32

Источник: оперативники проводят обыск в доме экс-замглавы ГУ МВД по Петербургу Абакумова

ТАСС06:22

СМИ: Обыски проходят в доме бывшего замглавы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Телеканал Санкт-Петербург08:53

В доме экс-замглавы ГУ МВД по Петербургу Абакумова проводят обыски

Мойка7806:30

47news: Причиной обысков у генерала Абакумова стал дорогой внедорожник

Фонтанка.Ру07:28

На даче у генерала Абакумова изъяли «пожертвованные» катер, квадроциклы, мотоциклы и авто

78.ru12:58

К генералу МВД Абакумову пришли по следам Land Cruiser 200, приобретенного на пожертвования

47 новостей06:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:03
127
Политика

Президент Венгрии призвал Украину и Румынию прекратить загрязнять реки

В письмах, адресованных президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Румынии Клаусу Йоханнису, опубликованных на официальном президентском сайте, Адер заявил, что венгерские власти уже не справляются с отходами, вывезенными из рек Тиса и Сомеш.
Вестник Кавказа 09:28
Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5

Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС 13:17
1
Общество

Власти РФ ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения

Российские власти внесли коррективы в порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии. Об этом рассказал адвокат Олег Сухов в беседе с журналистами.
Экономика сегодня вчера в 01:26
1
Происшествия

ФСБ планирует предъявить Сафронову обвинение в госизмене 13 июля

ФСБ планирует 13 июля предъявить обвинение в госизмене советнику главы Роскосмоса, бывшему корреспонденту газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивану Сафронову.
ТАСС 13:44
Общество

Число банкротств среди граждан России выросло на 47%

Во вторник, 7 июля, стало известно, что число банкротов среди граждан России в первом полугодии 2020 года выросло на 47% — до 42 718 человек по сравнению с прошлогодним показателем.
Форпост Северо-Запад 04:21
68
Общество

Грудинин не смог оспорить взыскание в пользу Совхоза имени Ленина

Городовой 02:35
76
Футбол

Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита»

«За последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников «Зенита» не удовлетворяет никого», — заявил гендиректор, подчеркнув, что и владельцам клуба не нравится ситуация, ни болельщикам.
Нева Спорт 13:26
Экономика

Кому будут давать новую субсидию. Постановление уже опубликовали

Субсидия для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит 15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса) и 6 500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию).
ИА Клерк.Ру вчера в 06:44
1
Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

Один человек госпитализирован, после того как он причинил себе огнестрельное ранение на базе морской пехоты в Калифорнии.
Известия 13:57
5
Кино

«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 90-х годов

Сотрудники телекоммуникационной компании Frontier Communications провела исследование в 100 странах мира, чтобы узнать у местных жителей, какие фильмы 90-х годов прошлого столетия чаще всего ищут в интернете.
Live24 05 июля в 06:02
38
Кино

Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+

Не хочу расстраивать своих повелителей из Apple, но есть большая разница в картинке и звуке.
Игромания.ру 07:34
Игры

Представлена новая игра от авторов GreedFall — Steelrising

На мероприятии Nacon Connect представили новый проект студии Spiders, знакомой игрокам по прошлогодней GreedFall.
Игромания.ру 13:51
Общество

Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
227
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
590
Происшествия

Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии

Известия 10:56
7
Политика

Зеленский сообщил о нарушениях в своей налоговой декларации

Президент Украины Владимир Зеленский лично сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что не уведомил о значительных имущественных изменениях и не внес их в налоговую декларацию, пишет пресс-служба офиса главы государства.
Газета.Ru 12:45
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
395
Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
463
Армия и оружие

В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше

На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
3
Происшествия

Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
868
Футбол

Сборная России по футболу проведет матчи Лиги наций в Москве

Российская сборная начнет выступление на турнире против команды Сербии 3 сентября, 11 октября сыграют со сборной Турции, а 14 октября состоится матч против венгров.
МК-Спорт 12:28
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 13:45
298
Общество

Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей

Бетонная площадка просела, в результате чего тонны нефтепродуктов, вытекших из резервуара, оказались в находящихся поблизости озерах и реках.
Evo-rus.com 11:48
1,1K
Энергетика

Цена экспорта «Газпрома» в мае упала ниже уровня рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, следует из данных ФТС России.
Интерфакс 05:13
101
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
358
Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
725
Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
498
Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
9
Общество

Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное