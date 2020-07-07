Происшествия
КоммерсантъУ бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
По сведениям 47news, следственные действия проводят оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД. Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
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с чего всё началось
По информации 47news, сотрудники Следственного комитета Петербурга и Управления собственной безопасности ГУ МВД 7 июля зашли в петербургский офис на улице Красных Текстильщиков, 17. Здесь обыск проходит в помещении Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.47 новостей05:00
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СМИ: Обыски проходят в доме бывшего замглавы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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