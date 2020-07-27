Коронавирус
ИзвестияУ чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом он написал в своем Instagram в понедельник, 27 июля. Он также рассказал, что заболели его жена Луиза и дочь Мира.
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Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Газета.Ru 03:16
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Общество
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих
Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
Политика
В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM 06:37
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Футбол
«Манчестер Сити» согласовал трансфер Феррана Торреса
Потенциальная сумма сделки составит от 27 до 36 млн фунтов стерлингов.20-летний хавбек должен стать заменой Лерою Сане, который перебрался в "Баварию".В завершившемся сезоне Ла Лиги Ферран Торрес провёл 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Soccer.ru 04:27
Авто
Единственная в мире. В Подмосковье сфотографировали уникальную «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный автомобиль - универсал ГАЗ - 31105.
Российская газета 02:20
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Пользователи заподозрили Собчак во второй беременности
Привлек внимание пользователей округлившийся живот ведущей. 38-летняя Ксения Собчак вновь потрясла фанатов своим фото.
Kleo.ru 06:08
Космос
Миллиарды Илона Маска. SpaceX привлечет еще $1 млрд, компанию оценивают в $44 млрд, а рынок Starlink — в $1 трлн
Источники сообщают, что компания SpaceX планирует привлечь около 1 млрд долларов инвестиций, которые будут потрачены на запуск Starlink и других проектов.
iXBT.com 24 июля в 05:01
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
Армия и оружие
Украинский эксперт рассказал, как Зеленский «нокаутировал» патриотов
Порошенко и Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Политолог считает, что вся международная субъектность Украины в настоящий момент основана на одном — "на вооруженном сопротивлении агрессии России".
REGNUM 04:08
Происшествия
В Екатеринбурге студент убил девушку и остался на свободе
В Екатеринбурге студент колледжа Лев Романов, который смертельно ранил 15-летнюю школьницу, останется на свободе.
URA.Ru 06:10
Общество
Дегтярев встретился с участниками акций в Хабаровске
Политическая Экспертиза вчера в 06:46
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru вчера в 14:53
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.
Интерфакс 05:57
Баскетбол
В США баскетболистки покинули площадку во время исполнения гимна
RT на русском вчера в 01:48
Футбол
Александр Левин покинул пост председателя совета директоров ФК «Урал»
Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон 2019/2020 - и я принял непростое для себя решение: подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба.
ФедералПресс 06:21
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40