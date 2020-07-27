Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом он написал в своем Instagram в понедельник, 27 июля. Он также рассказал, что заболели его жена Луиза и дочь Мира.

У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус

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