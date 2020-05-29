Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruУ четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
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Врач «Локомотива» рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Фарфана

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У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

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Metaratings16:27

Врач «Локомотива» назвал сроки возвращения заболевших COVID-19 игроков

РИА Новости07:02
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Общество

Сергей Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве

Предлагаем сделать это в тестовом режиме и составить график, когда жители домов могут выходить на прогулки,- сказал Собянин на совещании с президентом Путиным.
Комсомольская правда вчера в 08:55
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Политика

Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru 18:21
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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Игры

У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт

ГЛАС.RU вчера в 13:14
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Армия и оружие

«Черные береты» прикроют Каспийский регион

В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
Комсомольская правда 06:08
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Происшествия

В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности на фоне беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией, говорится не сайте губернатора.
РИА Новости 19:41
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБК 04:19
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Кино

Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 20:00
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Экономика

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
Lenta.ru 17:50
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Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 17:00
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Кино

Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Дилетант 07:00
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
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Происшествия

На трассе в Приамурье найден труп коровы, привезенной из другого региона (фото 18+)

Идентификационный номер на бирке животного оказался не амурским – корову привезли из другого региона.
Амур.инфо 19:40
Культура

Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake

Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.
CyberSport.ru 18:06
Технологии

Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов

Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
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Авто

В июне продажи автомобилей в России могут упасть максимум на 50%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам июня упадут максимум на 50% по сравнению с 2019 годом.
Автоновости дня 00:16
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Общество

В США за пособием по безработице обратились более 40 млн человек

Ожидалось, что количество заявок составит не более 2,4 миллионов, а обратились 2,1 миллиона американцев.
RuNews24.ru 10:45
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Происшествия

В СКР насчитали девять эпизодов общественно-опасных деяний Владимира Шуманина

Как сообщается в пресс-релизе, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для установления фактов (9 эпизодов) совершения 54-летним жителем краевого центра общественно-опасных деяний, запрещенных уголовным законом и предусмотренных статьями: 128.1; 327; 319; 297 УК РФ.
Кам 24 19:14
Общество

В России с 1 июня вступает в силу множество различных нововведений

В июне в России появятся новые меры социальной поддержки граждан.
Новости Зеленодольска вчера в 05:23
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Происшествия

Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.
Московский Комсомолец 19:50
Космос

Астрономы изучили облака на экзопланетах

Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.
Ридус вчера в 07:28
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Общество

Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки

Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
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Общество

Минтруд предложил особый порядок увольнения в условиях пандемии

Правительство сможет временно устанавливать особое регулирование трудовых отношений после утверждения пакета мера по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии.
Коммерсантъ 19:30
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
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Футбол

Бывший помощник Гвардиолы: «Месси завершит карьеру на позиции Хави»

Доменек Торрент, бывший помощник Хосепа Гвардиолы в «Барселоне», высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.
Матч ТВ вчера в 21:36
Футбол

В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
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Дмитрий Николаевич Баринов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Чемпион России в составе «Локомотива», трехкратный обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка.
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