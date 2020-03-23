Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаУ четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус. Это молодой человек из Миасса, недавно вернувшийся из Испании, и трое челябинцев, прилетевших из Италии. Все больные госпитализированы, сообщили в понедельник в правительстве региона.
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У троих жителей Челябинска выявили коронавирус

74.ru00:42

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

РИА Новости00:58

Трое челябинцев сдали «положительный» тест на коронавирус

Челябинск Сегодня00:48

Около 3 тыс. человек находится на карантине из-за Covid-19 в Челябинской области

Доступ102:28

В Челябинске у трех человек первый тест на коронавирус дал положительный результат

Znak.com00:31

Три новых случая коронавируса предварительно выявлены в Челябинской области (версия 2)

Интерфакс - Россия01:25

Новые заболевшие коронавирусом в Челябинске: «Все из одного круга»

КП - Челябинск01:14
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Здоровье

В Китае возмутились мерами Италии по борьбе с новым коронавирусом

Итальянские власти приняли недостаточно строгие меры для борьбы с новым коронавирусом.
News.ru 21 марта в 09:13
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые случаи заражения зафиксированы в Москве, в последние две недели больные находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
РИА Новости 02:28
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Технологии

Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса

Актуальные Новости 02:43
Транспорт

В Саратовской области из-за снегопада закрыты трассы

Сотрудники региональной ГИБДД приняли решение о закрытии движения транспортных средств по нескольким междугородним трассам, проходящим через Саратовскую область.
АиФ Саратов 01:52
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
TatCenter 03:32
Общество

В Москве изменили постановку диагноза «коронавирус»

В Москве перестанут перенаправлять положительные пробы на коронавирус на подтверждение, заявили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
Московский Комсомолец 03:48
Путешествия

В РСТ попросили туристов перебронировать, а не аннулировать туры

Российским туристам следует не добиваться возврата денег за неиспользованные из-за коронавируса туры, а просить туроператоров перенести поездки на более поздние сроки, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
РИА Новости 05:02
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Технологии

Microsoft оставила Windows 10 без антивируса

Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).
iXBT.com 02:13
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Спорт

Япония признала невозможность проведения Олимпиады

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 04:31
Кино

Премьера спин-оффа «Ходячих мертвецов» отложена из-за коронавируса

Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона постапокалиптический сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами.
NewInform 05:01
Музыка

Жители Полярных Зорь сняли клип под песню «Little Big»

На записях пловцы, работники предприятий и обычные люди танцуют подобно исполнителям в клипе под песню "Uno", которая должна была звучать на конкурсе.
Мурманский вестник 20 марта в 09:08
Финансы

ЦБ 20 марта продал на рынке валюту на 13,7 млрд рублей

Объем операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с расчетами 20 марта составил 13,7 млрд рублей, следует изданных Банка России.
Finam.Ru 03:53
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до $60 за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до $60 за баррель. Такой прогноз дал глава «Роснефти» Игорь Сечин.
News.ru 20 марта в 16:24
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска борется с раком

Как выяснил «СтарХит», 78-летняя женщина уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.
StarHit.ru 01:00
Здоровье

В Бурятии запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

В Бурятии введен запрет на все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек, сообщает пресс-служба Правительства РБ.
Байкал Медиа Консалтинг 02:41
Политика

Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Piter.tv вчера в 03:47
Происшествия

В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег

Примечательно, что Удодова подозревали в отмывании денег и раньше - в 2007 году в Швейцарии.
Pravda.Ru 05:05
Общество

Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты

Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
RT на русском 02:53
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета 03:57
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию

Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Вокруг ТВ вчера в 20:44
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
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