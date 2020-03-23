Коронавирус
Российская газетаУ четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус. Это молодой человек из Миасса, недавно вернувшийся из Испании, и трое челябинцев, прилетевших из Италии. Все больные госпитализированы, сообщили в понедельник в правительстве региона.
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Три новых случая коронавируса предварительно выявлены в Челябинской области (версия 2)
Интерфакс - Россия01:25
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