Коронавирус
REGNUMУ четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат. Об этом 28 мая сообщается на сайте клуба.
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Общество
Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве Данкверта
Информация о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом $500 тыс. у польской компании не соответствует действительности, передаёт ТАСС заявление советника главы ведомства Юлии Мелано.
Агробук 07:10
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Общество
Песков назвал коронавирус «реальной штукой»
Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
Автоспорт
«Гран-при Нидерландов» не состоится в 2020 году
Спорт-Экспресс 04:56
Экономика
Глава «Транснефти» доложил Путину об итогах работы в 2019 году
Москва, 28 мая 2020, 14:09 — REGNUM В 2019 году в ПАО «Транснефть» ключевые показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании имели позитивную динамику по сравнению с 2018 годом.
REGNUM 07:09
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская рассказала, что она испытывала после прочтения ложных сведений о несуществующем диагнозе своего сына и как теперь они с супругом относятся к семье телеведущего Андрея Малахова.
Территория новостей вчера в 08:42
Религия
Вознесение Господне празднуют сегодня православные
НИА-Томск вчера в 21:58
Общество
Москвичи смогут указать «иные цели» в пропусках для поездок в магазины
Для поездок на общественном транспорте в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, можно будет указать при оформлении временного пропуска «иные цели», сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 07:33
Наука
Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами
Faktom 25 мая в 08:13
Политика
В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»
Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Общество
Из зарплат россиян хотят брать взносы на страхование от безработицы
В России хотят ввести страхование от безработицы.
ФедералПресс 26 мая в 18:33
Армия и оружие
СМИ Китая считают Польшу главным козырем США для провокаций России
США готовятся в скором времени провести масштабные учения у границ России. Своё мнение об этом высказали китайские СМИ.
HotGeo 06:56
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
RuNews24.ru 04:32
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Происшествия
В ДТП со сгоревшими авто на балтийской трассе погибли два человека
В результате аварии, случившейся утром в четверг на трассе Калининград-Балтийск, погибли два человека.
Новый Калининград.Ru 05:53
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество
Правительство рассказало о деталях плана по восстановлению экономики
План по восстановлению российской экономики на сегодня состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости 07:27
Наука
Коронавирус начал мутировать: чего стоит опасаться
В относительном свежем фильме "Заражение", который получил вторую жизнь в период пандемии коронавируса, мутация в геноме вируса привела к росту мировой смертности за считанные дни.
Sputnik Южная Осетия вчера в 10:05
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Кино
Apple проспонсирует фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро
По данным издания, только Ди Каприо и Скорсезе получат в районе 20 миллионов долларов, а Де Ниро - около 15 миллионов.
Ридус 06:57
Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Общество
Forbes назвал самых богатых украинцев
Издание «Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовало рейтинг 100 богатейших украинцев. Их совокупное состояние превысило $31 млрд.
Коммерсантъ 05:39