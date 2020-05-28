Коронавирус

REGNUMREGNUMУ четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат. Об этом 28 мая сообщается на сайте клуба.
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Четыре футболиста «Локомотива» заразились коронавирусом

Sport.ru06:29

У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

Матч ТВ06:00

Врач «Локомотива» назвал сроки возвращения заболевших COVID-19 игроков

РИА Новости07:02

Игроки «Локомотива» Баринов, Тугарев, Коченков и Сулейманов заразились коронавирусом

Sports.ru05:53

У Баринова и еще трех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

Спорт-Экспресс05:52

У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

Sport24.ru05:46

У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Чемпионат05:54
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Общество

Россельхознадзор опроверг информацию о вымогательстве Данкверта

Информация о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом $500 тыс. у польской компании не соответствует действительности, передаёт ТАСС заявление советника главы ведомства Юлии Мелано.
Агробук 07:10
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Общество

Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
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Общество

Песков назвал коронавирус «реальной штукой»

Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:11
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Автоспорт

«Гран-при Нидерландов» не состоится в 2020 году

Спорт-Экспресс 04:56
Экономика

Глава «Транснефти» доложил Путину об итогах работы в 2019 году

Москва, 28 мая 2020, 14:09 — REGNUM В 2019 году в ПАО «Транснефть» ключевые показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании имели позитивную динамику по сравнению с 2018 годом.
REGNUM 07:09
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская рассказала, что она испытывала после прочтения ложных сведений о несуществующем диагнозе своего сына и как теперь они с супругом относятся к семье телеведущего Андрея Малахова.
Территория новостей вчера в 08:42
Религия

Вознесение Господне празднуют сегодня православные

НИА-Томск вчера в 21:58
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Общество

Москвичи смогут указать «иные цели» в пропусках для поездок в магазины

Для поездок на общественном транспорте в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, можно будет указать при оформлении временного пропуска «иные цели», сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 07:33
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Наука

Геологи поручили беспилотникам следить за опасными вулканами

Faktom 25 мая в 08:13
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Политика

В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
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Авто

Бренд Datsun уходит с российского рынка

Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Общество

Из зарплат россиян хотят брать взносы на страхование от безработицы

В России хотят ввести страхование от безработицы.
ФедералПресс 26 мая в 18:33
Армия и оружие

СМИ Китая считают Польшу главным козырем США для провокаций России

США готовятся в скором времени провести масштабные учения у границ России. Своё мнение об этом высказали китайские СМИ.
HotGeo 06:56
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать.
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Происшествия

Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Происшествия

В ДТП со сгоревшими авто на балтийской трассе погибли два человека

В результате аварии, случившейся утром в четверг на трассе Калининград-Балтийск, погибли два человека.
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Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
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Общество

Правительство рассказало о деталях плана по восстановлению экономики

План по восстановлению российской экономики на сегодня состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости 07:27
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Наука

Коронавирус начал мутировать: чего стоит опасаться

В относительном свежем фильме "Заражение", который получил вторую жизнь в период пандемии коронавируса, мутация в геноме вируса привела к росту мировой смертности за считанные дни.
Sputnik Южная Осетия вчера в 10:05
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека

За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
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Apple проспонсирует фильм Скорсезе с Ди Каприо и Де Ниро

По данным издания, только Ди Каприо и Скорсезе получат в районе 20 миллионов долларов, а Де Ниро - около 15 миллионов.
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В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки

СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
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Общество

Forbes назвал самых богатых украинцев

Издание «Forbes Украина» впервые с 2016 года опубликовало рейтинг 100 богатейших украинцев. Их совокупное состояние превысило $31 млрд.
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Дмитрий Николаевич Баринов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Чемпион России в составе «Локомотива», трехкратный обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка.
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