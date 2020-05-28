Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВУ четверых футболистов «Локомотива» диагностировали коронавирус

Сразу у четверых футболистов московского "Локомотива" диагностировали коронавирус. Речь идет о Дмитрии Баринове, Антоне Коченкове, Тимуре Сулейманове и Романе Тугареве, сообщает пресс-служба клуба. Их тесты оказались положительными.
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Врач «Локомотива» назвал сроки возвращения заболевших COVID-19 игроков

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Общество

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

76 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.
ТАСС 15:40
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
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«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
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Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Авто

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс 06:41
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Спорт

Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю

Организаторы Бостонского марафона решили отменить забег из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт 16:34
Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
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Общество

В Подмосковье возобновили работу автокинотеатры и библиотеки

Библиотеки в Московской области возобновили работу для посетителей, однако попасть в них можно будет по предварительной записи.
РБК 15:05
Политика

Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
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Игры

Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis

RuNews24.ru 16:44
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Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

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Экономика

Акционерам «КамАЗа» рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2019 год

Отмечается, что на сегодняшнем онлайн-заседании Совета директоров «КамАЗа» годовому общему собранию акционеров компании рекомендовано распределение прибыли не производить и дивиденды по акциями за 2019 год не выплачивать.
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
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Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят по 15 июня

Губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
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Футбол

Андрей Аршавин — об Анюкове: «Вспоминается, как он на Радимова всегда орал»

Из ярких игровых моментов вспоминается, как он на Радима всегда орал.
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Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
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«Убийство чести»: в Иране мужчина обезглавил свою 13-летнюю дочь

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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
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Алиханов призвал рестораторов и отельеров к более агрессивному маркетингу

Губернатор Антон Алиханов считает, что сфере HoReCa в регионе следует уделить внимание более агрессивным видам маркетинга.
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США сообщили о переброске в Ливию истребителей ВКС России

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Дмитрий Николаевич Баринов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Чемпион России в составе «Локомотива», трехкратный обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка.
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