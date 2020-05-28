Коронавирус
РЕН ТВУ четверых футболистов «Локомотива» диагностировали коронавирус
Сразу у четверых футболистов московского "Локомотива" диагностировали коронавирус. Речь идет о Дмитрии Баринове, Антоне Коченкове, Тимуре Сулейманове и Романе Тугареве, сообщает пресс-служба клуба. Их тесты оказались положительными.
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Общество
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
76 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.
ТАСС 15:40
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Авто
Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс 06:41
Спорт
Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю
Организаторы Бостонского марафона решили отменить забег из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт 16:34
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru 08:07
Общество
В Подмосковье возобновили работу автокинотеатры и библиотеки
Библиотеки в Московской области возобновили работу для посетителей, однако попасть в них можно будет по предварительной записи.
РБК 15:05
Политика
Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру 09:18
Экономика
Акционерам «КамАЗа» рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2019 год
Отмечается, что на сегодняшнем онлайн-заседании Совета директоров «КамАЗа» годовому общему собранию акционеров компании рекомендовано распределение прибыли не производить и дивиденды по акциями за 2019 год не выплачивать.
Аргументы и Факты 12:20
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят по 15 июня
Губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.
Урал-пресс-информ 12:39
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Футбол
Андрей Аршавин — об Анюкове: «Вспоминается, как он на Радимова всегда орал»
Из ярких игровых моментов вспоминается, как он на Радима всегда орал.
Матч ТВ 15:37
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Происшествия
«Убийство чести»: в Иране мужчина обезглавил свою 13-летнюю дочь
Тегеран, 27 мая 2020, 11:06 — REGNUM В Иране отец обезглавил во сне собственную 13-летнюю дочь.
REGNUM вчера в 04:06
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Политика
В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова
Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
Экономика
Алиханов призвал рестораторов и отельеров к более агрессивному маркетингу
Губернатор Антон Алиханов считает, что сфере HoReCa в регионе следует уделить внимание более агрессивным видам маркетинга.
Клопс 11:30
Армия и оружие
США сообщили о переброске в Ливию истребителей ВКС России
Деловое.ТВ 26 мая в 09:51