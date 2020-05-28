Коронавирус
Soccer.ruУ четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
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Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Общество
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом
Говорит Москва 15:48
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
Армия и оружие
США сообщили о переброске в Ливию истребителей ВКС России
Деловое.ТВ 26 мая в 09:51
Транспорт
С 1 июня в Петербурге возобновится действие льготных проездных билетов
Начиная с 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, снова смогут пользоваться своими проездными билетами.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:37
Энергетика
Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России
Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет.
РБК 02:16
Общество
Абхазия оставит границы закрытыми из-за коронавируса до 15 июня
Глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что страна продлит закрытие границ и ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса до 15 июня.
Газета.Ru 07:26
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости 17:00
Кино
Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands
Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит.
Cyber.sports.ru 15:07
Экономика
Долговое бремя россиян побило исторический рекорд
Россияне по состоянию на 1 апреля 2020 года побили исторический рекорд по уровню долговой нагрузки.
Национальная служба новостей 11:01
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Экономика
Инвестиции в строительство автотрасс в этом году могут вырасти почти на 8 млрд рублей
Инвестиции в строительство автотрасс в этом году могут вырасти почти на 8 млрд рублей Правительство обсуждает увеличение в этом году на 7,7 млрд руб. бюджета строительства и реконструкции автодорог за счет будущих периодов.
Коммерсантъ 18:19
Футбол
Болельщики датского «Орхуса» поддержали команду с огромного экрана
На стадионе «Керек Парк» болельщиков не пустили из-за пандемии коронавируса. При этом фанаты хозяев смогли поддержать свою команду.
Спорт-Экспресс 16:33
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru 26 мая в 11:03
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Авто
Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Руководство японского автомобилестроительного концерна Nissan в четверг официально объявило об уходе бренда Datsun с российского авторынка.
Интерфакс 06:41
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Гаджеты
Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 17:00
Кино
Актеры «Властелина колец» вновь соберутся вместе
Актер Доминик Монаган, исполнитель роли хоббита Мерри Пиппина, выложил в своем инстаграме скриншот трейлера, который подтверждает, что в шоу примут участие Энди Серкис (Голлум), Вигго Мортенсен (Арагорн), Миранда Отто (Эовин) и даже Питер Джексон, режиссер трилогии.
РБК 11:03
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Происшествия
В Москве потушили пожар на железнодорожной станции Выхино
В четверг вечером на железнодорожной станции Выхино произошел пожар в одноэтажном отдельно стоящем строении на площади 15 кв. м. В 23:38 мск пожар был локализован.
ТАСС 17:25