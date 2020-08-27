У четырех вакцинированных от COVID-19 обнаружены антитела
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В центре «Вектор» прошли испытания вакцины от COVID-19. У четырех добровольцев после прививки выявлены антитела к вирусу. По данным «Известий» со ссылкой на специалистов, испытания вакцины проходят удачно.В источнике
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