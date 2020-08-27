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Om1.ru
Om1.ru

У четырех вакцинированных от COVID-19 обнаружены антитела

В центре «Вектор» прошли испытания вакцины от COVID-19. У четырех добровольцев после прививки выявлены антитела к вирусу. По данным «Известий» со ссылкой на специалистов, испытания вакцины проходят удачно.В источнике
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РБК

Ученые заявили об обнадеживающих результатах у испытавших вакцину

РБК05:51
Известия

В «Векторе» сообщили о состоянии вакцинированных от COVID-19 добровольцах

Известия05:03
ТАСС

Антитела нашли у всех прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в центре «Вектор»

ТАСС04:44
Народные новости

Антитела к COVID-19 выявили у всех участников испытания российской вакцины

Народные новости04:55
Газета.Ru

«Вектор» сообщил о выработке антител у вакцинированных добровольцев

Газета.Ru04:54
РИА Новости

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

РИА Новости04:47
RT на русском

Антитела нашли у четырёх испытателей вакцины от COVID-19 в «Векторе»

RT на русском05:00

Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ

«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», — заявили представители оппозиции.
URA.Ru11:19
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В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК11:54
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
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