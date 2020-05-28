Коронавирус

REGNUMREGNUMУ четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат. Об этом 28 мая сообщается на сайте клуба.
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Игроки «Локомотива» Баринов, Тугарев, Коченков и Сулейманов заразились коронавирусом

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У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

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У Баринова и ещё трёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

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У Баринова и еще трех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

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У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

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Врач «Локомотива» назвал сроки возвращения заболевших COVID-19 игроков

РИА Новости07:02
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Обвенчавший Богомолова и Собчак священник был наказан

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28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

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Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

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Футбол

Анюков объявил о завершении карьеры

Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру.
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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
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Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
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Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».
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Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru 10:26
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Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
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Экономика

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
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В РФ представлена серия флагманских смартфонов Honor 30

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В Кремле оценили данные о высокой смертности медиков от коронавируса

В Кремле расценивают как недостоверные данные о высокой смертности медиков от коронавируса в России.
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Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века

Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.
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Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

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