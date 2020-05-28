Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат. Об этом 28 мая сообщается на сайте клуба.

Религия 28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня 7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу. 370

Здоровье Россиянам назвали противопоказание для ношения маски Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач. 31

Футбол Анюков объявил о завершении карьеры Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру. 1

Здоровье В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы. 4

Хоккей КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.

Хоккей «Амур» обменял нападающего Плотникова в «Металлург» Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».

Общество Обнародована карта для прогулок в Москве Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. 83

Общество В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. 3

Экономика Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов. 52

Общество Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши. 179

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 36

Авто Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.

Политика Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Общество Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц. 6,4K

Общество Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic. 516