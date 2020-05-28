Коронавирус
REGNUMУ четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат. Об этом 28 мая сообщается на сайте клуба.
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Шоу-бизнес
Обвенчавший Богомолова и Собчак священник был наказан
Экспресс газета 03:18
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
Происшествия
Несколько журналистов задержаны за одиночные пикеты в поддержку Азара
Коммерсантъ 08:59
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Футбол
Анюков объявил о завершении карьеры
Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру.
Piter.tv 06:03
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовало на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Хоккей
«Амур» обменял нападающего Плотникова в «Металлург»
Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».
REGNUM 08:28
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru 10:26
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Экономика
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Авто
Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар
Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru 00:05
Шоу-бизнес
Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Футбол
Врач «Спартака» назвал вегетарианство Шюррле проблемой
Нева Спорт 09:38
Политика
В Кремле оценили данные о высокой смертности медиков от коронавируса
В Кремле расценивают как недостоверные данные о высокой смертности медиков от коронавируса в России.
FlashNord 06:00
Политика
Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века
Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.
Взгляд.ру 10:20
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
Киберспорт
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36