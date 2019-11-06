Общество

REGNUMREGNUMУ члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски

Обыск проведён в квартире члена Либертарианской партии России Михаила Светова, передаёт 6 ноября РБК. По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
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