Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. Об этом сообщила советник спикера Думы Анастасия Кашеварова в среду, 6 мая. Максимова находится в «рядовой больнице» в Твери, цитирует сообщение Кашеваровой «РИА Новости».
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У депутата Госдумы обнаружили коронавирус

RT на русском11:07

У депутата Госдумы от Тверской области Светланы Максимовой подтвердили коронавирус

Tverigrad.ru13:27

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

РБК12:23

Помощница депутата Госдумы Максимовой рассказала о состоянии ее здоровья

ТАСС12:36

У депутата Госдумы от Тверской области Светланы Максимовой коронавирус подтвержден с третьего раза

Tvtver.ru13:31

Депутат Госдумы Светлана Максимова заразилась коронавирусом

РИА Новости11:03

«Врагу не пожелаешь» – депутат ГД Максимова о своём заражении коронавирусом

АиФ Тверь11:31
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
1K
Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
12
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
127
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,4K
Футбол

Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами

URA.Ru 04 мая в 08:13
15
Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
31
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
26
Энергетика

Нефть марки Urals подорожала почти на $4,6

Цена российской нефти марки Urals выросла на $4,59 за баррель. Об этом сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 14:15
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
2
Политика

Путин ознакомится с рекомендациями по снятию режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин в рамках совещания 6 мая ознакомится с рекомендациями по постепенному снятию режима самоизоляции.
Газета.Ru 06:09
1,1K
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
373
Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
14
Экономика

Появились детали плана по восстановлению экономики России

Появились детали плана по восстановлению экономики России от последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 14:40
2
Космос

Астрономы обнаружили радиосигнал от источника в Млечном Пути

Известия 03 мая в 18:07
9
Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
1K
Экономика

ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru 15:38
Общество

Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области

В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru 15:37
12
Общество

ЦБ сообщил об отказе 44% россиян от обычных покупок ради экономии

Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели, рассказали уже 44% опрошенных.
РБК 13:01
2
Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
830
Политика

Трамп отверг причастность США к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Штатов не имеет никакого отношения к морскому вторжению боевиков в Венесуэлу.
Ореанда-Новости вчера в 12:00
294
Общество

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
607
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
221
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
625
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
8K
Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
9
Политика

Парламент Сербии отменил чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в Сербии, введенное из-за пандемии коронавируса, отменили парламентарии страны 6 мая.
ИА Красная Весна 15:43
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
24
Наука

Предсказано наступление катастрофической жары

Причиной наступающей катастрофической ситуации станет изменение климата из-за продолжающихся выбросов углекислого газа.
Lenta.ru 00:17
44
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Максимова Светлана Викторовна
Российский политик
Российский фермер, государственный и политический деятель, депутат Государственной думы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрным вопросам.
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