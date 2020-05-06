У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. Об этом сообщила советник спикера Думы Анастасия Кашеварова в среду, 6 мая. Максимова находится в «рядовой больнице» в Твери, цитирует сообщение Кашеваровой «РИА Новости».

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Армия и оружие Россия по-новому «защитит» свои подлодки В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».

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