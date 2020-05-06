Коронавирус
ИзвестияУ депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. Об этом сообщила советник спикера Думы Анастасия Кашеварова в среду, 6 мая. Максимова находится в «рядовой больнице» в Твери, цитирует сообщение Кашеваровой «РИА Новости».
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Экономика
Еврокомиссия: ЕС вступил в глубочайшую рецессию
Речь идёт о глубочайшей рецессии в истории Евросоюза, подчеркнул он.
REGNUM 05:38
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Политика
Путин призвал не спешить с отменой ограничительных мер по коронавирусу
Президент Владимир Путин поручил руководству регионов разработать планы выхода из режима ограничений, который ввели из-за коронавируса.
Правовая гарантия 10:15
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Общество
Названы наиболее пораженные коронавирусом районы Воронежской области
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы на территории 30 муниципалитетов Воронежской области.
Горком 09:57
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
Даты окончания учебного года объявили в Воронежской области
Учебный год для воронежских школьников завершится досрочно.
Обозреватель Врн 12:04
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где массово заразились медики
Главврач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев ушел в отставку по собственному желанию.
Znak.com 00:51
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни
Экспресс газета вчера в 11:24
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Общество
С 12 мая в Москве открывают промышленные предприятия и стройки
Московский мэр Сергей Собянин во время совещания с главой государства Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы 6 мая заявил, что выход из режима самоизоляции сферы услуг пока преждевременен.
Комсомольская правда 09:49
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы
Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor 04:56
Культура
Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»
Стефани Майер в ближайшее время издаст продолжение серии романов «Сумерки». Книга получила название «Полуночное солнце» («Midnight sun»).
Культуромания 02:56
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
Военное дело вчера в 06:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
Курян начнут штрафовать за отсутствие масок
В Роспотребнадзоре разъяснили, что в качестве средства защиты органов дыхания, помимо медицинских масок респираторов, могут использоваться тканевые маски и повязки, изготовленные самостоятельно.
Kursk.com 12:07
Единоборства
Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online 02:15
Армия и оружие
Россия по-новому «защитит» свои подлодки
В июле 2019 года военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что российский «москитный флот» способен защищать страну в прибрежных водах, но не дает «возможности геополитического влияния в регионах мира».
Lenta.ru 12:41
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Меркель: В Германии преодолена первая фаза пандемии коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в ФРГ значительно замедлились.
МИР 24 12:09
Общество
Страны Балтии договорились открыть границы с 15 мая
Прибалтийские страны договорились открыть внутренние границы с 15 мая.
Росбалт 07:14
Общество
Испанский парламент продлил режим повышенной готовности до 24 мая
Конгресс депутатов (нижняя палата) испанского парламента поддержал предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.
РИА Новости 12:33
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12