Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус взяли 29 марта — когда господин Ступин вызвал врача из-за высокой температуры. Врач пояснила, что если в течение 72 часов никто не позвонит, результат отрицательный. На экстренном заседании 1 апреля депутат отсутствовал.
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Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился COVID-19

Вечерняя Москва06:22

Депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом

РБК05:57

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился коронавирусом

Новая газета05:17

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

РИА Новости05:29

Депутат Мосгордумы сообщил, что у него подтвердился анализ на коронавирус

ТАСС05:26

Депутат Мосгордумы сообщил, что у него подтвердился анализ на коронавирус

Москва 2405:32

Депутат Мосгордумы подтвердил заражение коронавирусом

REGNUM02:23
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Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

В ЦБ посоветовали платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, так как они уменьшат основной долг, что приведет к снижению начисляемых процентов.
РБК вчера в 17:38
Общество

Губернатор Краснодарского края рассказал о продлении карантина

Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 12 апреля для борьбы с распространением коронавируса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News 08:55
Экономика

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
Коммерсантъ 03:00
Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
EastRussia 02 апреля в 23:44
Происшествия

Дом в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газа, будут восстанавливать

Жилой дом в Орехово-Зуеве, где в субботу произошел взрыв бытового газа, решили восстанавливать.
ТАСС 08:25
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Транспорт

РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.
REGNUM 08:57
Общество

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
Политика Сегодня 10:24
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02 апреля в 06:04
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru 03 апреля в 09:12
Общество

В Татарстане упростили систему СМС-разрешений на выход из самоизоляции

Власти отмечают, что «упрощенную систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков» ввели «для удобства жителей Республики Татарстан».
Коммерсантъ 06:52
Политика

Около 26 тыс. россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи

Министр отметил, что сведения, оставленные гражданами в форме, проверяются автоматически.
ТАСС 09:39
Общество

Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
ИА Красная Весна 06:35
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Музыка

Земфира посвятила новую песню Крыму

Впервые за долгие годы российская рок-звезда Земфира выпустила новую авторскую песню, которая получила название «Крым».
ForPost 02 апреля в 12:15
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Здоровье

Инфекционную больницу в Перми закрыли на карантин по коронавирусу

Отделения краевой инфекционной больницы на Пушкина, 96 в Перми по предписанию главного санитарного врача закрыты на карантин по коронавирусу.
Рифей-Пермь 09:38
Общество

В Карелии официально подтвердили два случая коронавируса

В результате Карелии официально зарегистрировано два случая нового заболевания.
Московский Комсомолец 10:15
Здоровье

В Минздраве предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости ограничения продажи крепкого алкоголя в нерабочие дни.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном

RuNews24.ru 03:12
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Армия и оружие

На Северном флоте атомная подлодка «Северодвинск» готовится к учениям

По информации пресс-службы, «Северодвинск» — головная подлодка проекта 885 «Ясень» — готовится к выходу в Баренцево море для отработки курсовых задач.
ИА Красная Весна 09:49
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Футбол

Бывший хавбек «Спартака» Ананидзе постригся налысо и предложил Джикии повторить за ним

Ананидзе выступал за «Спартак» с 2009 по 2019 год. Джано Ананидзе предложил Георгию Джикии поучаствовать в челлендже.
Спорт-Экспресс 09:40
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
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