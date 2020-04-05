Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Ступин заявляет, что в это время находился дома и пропустил заседание Мосгордумы из-за подозрения на вирус. На данный момент депутат находится дома на карантине, при этом, по его словам, никаких предписаний не поступало. Кроме того, у членов семьи не взяли анализы на коронавирус, отметил Ступин.
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Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился COVID-19

Вечерняя Москва06:22

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