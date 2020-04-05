Коронавирус
Газета.RuУ депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус
Ступин заявляет, что в это время находился дома и пропустил заседание Мосгордумы из-за подозрения на вирус. На данный момент депутат находится дома на карантине, при этом, по его словам, никаких предписаний не поступало. Кроме того, у членов семьи не взяли анализы на коронавирус, отметил Ступин.
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Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Политика
Песков: мировой кризис «еще заявит о себе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, "еще заявит о себе", пишет "Интерфакс".
Общество
Продуктовые магазины сокращают режим работы
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Происшествия
В Калужской области прибавилось пациентов с подозрением на коронавирус
Калуга, 5 апреля 2020, 12:51 — REGNUM На территории Калужской области по состоянию на утро 5 апреля по-прежнему официально зафиксировано шесть случае коронавирусной инфекции.
Политика
Президент Чехии: Пандемия показала неспособность ЕС действовать сообща
"Пандемия показала неспособность Евросоюза к координационным действиям", - отметил он.
Общество
В Татарстане упростили систему СМС-разрешений на выход из самоизоляции
Власти отмечают, что «упрощенную систему регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков» ввели «для удобства жителей Республики Татарстан».
Общество
Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток
Как информирует The Sun, футболист во время режима самоизоляции вызвал к себе домой двух проституток.
Игры
Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Транспорт
Белоруссия приостановила железнодорожное сообщение с Россией
Белоруссия из-за ситуации с COVID-19 временно отменила два оставшихся в сообщении с Россией поезда до Москва и Петербурга.
Наука
Представлен метод для повышения эффективности светодиодных ламп
Научные специалисты из Санкт-Петербурга представили новый метод для повышения эффективности светодиодных ламп.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Британский боксер Хан назвал коронавирус мировым заговором
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Хоккей
Врач больницы в Нью-Йорке поблагодарил Панарина за подаренные маски
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Хоккей
В США врач предложил превратить хоккейные арены в морги
Врач Алан Драммонд из канадской ассоциации медиков прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
Общество
В России заявили об избежании взрывного роста заражения коронавирусом
Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.
Происшествия
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Авто
Genesis анонсировал универсал Genesis G70 и кроссовер GV70
Компания Genesis готовится расширить свою линейку компактным кроссовером GV70 и универсалом G70 в кузове Shooting brake.