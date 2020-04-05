Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Ступин заявляет, что в это время находился дома и пропустил заседание Мосгордумы из-за подозрения на вирус. На данный момент депутат находится дома на карантине, при этом, по его словам, никаких предписаний не поступало. Кроме того, у членов семьи не взяли анализы на коронавирус, отметил Ступин.
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Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился COVID-19

Вечерняя Москва06:22

Депутат Мосгордумы сообщил о заражении коронавирусом

РБК05:57

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился коронавирусом

Новая газета05:17

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

РИА Новости05:29

Депутат Мосгордумы сообщил, что у него подтвердился анализ на коронавирус

ТАСС05:26

Депутат Мосгордумы сообщил, что у него подтвердился анализ на коронавирус

Москва 2405:32

Депутат Мосгордумы подтвердил заражение коронавирусом

REGNUM02:23
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Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

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Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти

Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
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РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
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Адресованную Гарри Поттеру песню «Сплин» высоко оценили поклонники

Поклонники высоко оценили композицию.
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В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
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По данным издания, миланцы пытались договориться с игроком о продлении соглашения, но тот отказал.
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Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате

Политика Сегодня вчера в 11:34
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ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
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Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
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Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
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Общество

Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
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Чем расстроит и порадует подержанный Subaru Forester

Что может понравиться и разочаровать в подержанном автомобиле Subaru Forester.
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Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 03 апреля в 06:07
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На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Lenta.ru 07:49
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Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Псковское агентство информации 08:37
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Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19 в Коммунарке

РИА Новости вчера в 12:58
Общество

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 06:52
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
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Еще два человека с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в субботу, 4 апреля, умерли еще два человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru вчера в 14:32
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Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
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Многие продуктовые магазины сокращают режим работы

Оптовые магазины Metro, работавшие в Москве и Подмосковье круглосуточно, закрываются на ночной технический перерыв.
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На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции

На Куйвашева подали в суд из-за режима самоизоляции, сообщают Европейско — азиатские новости.
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Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
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Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток.
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