Собеседник РБК уточнил, что в организации концерта были задействованы несколько сотен человек, они сдали тест за несколько дней до мероприятия. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил ТАСС, что коронавирус был обнаружен у 34 сотрудников.

с чего всё началось

Тест на коронавирус оказался положительным у 34 работников культурного учреждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу театра. Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.

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