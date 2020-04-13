Коронавирус
REGNUMУ десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Тест на коронавирус оказался положительным у 34 работников культурного учреждения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу театра. Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
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с чего всё началось
Собеседник РБК уточнил, что в организации концерта были задействованы несколько сотен человек, они сдали тест за несколько дней до мероприятия. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил ТАСС, что коронавирус был обнаружен у 34 сотрудников.РБКвчера в 15:41
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Новые изображения Солнца показывают ранее неизвестные плазменные нити
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Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
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RT на русском вчера в 08:42
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Мясные заводы Северной Америки прекратили работу из-за коронавируса
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На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
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Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
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РБК 01:02
Общество
Инфекционист назвал жесткий карантин опасным
Заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров уверен, что жесткий карантин может быть опасен.
Газета.Ru 01:52
Здоровье
Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
Происшествия
В Тверской области произошел хлопок на химзаводе
Хлопок произошел на "Редкинском опытном заводе" в Тверской области, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 00:41
Транспорт
Электронные пропуска и блокпосты. Московские меры против коронавируса через пару недель могут прийти к нам
Движение по пропускам В прошедшие выходные московские и подмосковные власти анонсировали введение пропускного режима.
НГС24 вчера в 14:45
Здоровье
В Челябинской области число случаев коронавируса достигло 50
По данным пресс-службы регионального минздрава, за сутки в Челябинской области подтверждено пять новых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске 01:45
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Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
Общество
Сбербанк назвал новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Специалисты Сбербанка предупредили о новых схемах мошенничества на фоне нового типа коронавируса.
МедиаПоток вчера в 02:36
Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
Политика
В США инициировано расследование возникновения коронавируса
Ранее ГЛАС сообщал, что для разработки вакцины против коронавируса из США в Россию привезли штаммм.
ГЛАС.RU 01:29
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС 00:57
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Российская газета вчера в 22:57
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомости вчера в 14:51
Экономика
Госпомощь в кризис: приоритет отдан крупнейшим
Ключевой критерий, по которому компании могут попасть в список, для большинства отраслей – размер выручки.
Финмаркет 01:54
Общество
МЧС и Росгвардия получили право штрафовать за несоблюдение режима ЧС
Сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии получили право составлять протоколы за ненадлежащее поведение во время действия режима ЧС.
Рифей-Пермь вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом
Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру вчера в 09:00
Общество
В Китае выявили коронавирус ещё у 79 человек, прибывших из России
Комитет по вопросам здравоохранения провинции Хэйлунцзян и Генконсульство России в Харбине сообщили о выявлении коронавирусной инфекции ещё у 79 граждан Китая, вернувшихся на родину из России.
Life.ru 01:01