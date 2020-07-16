Коронавирус
РИА Новости«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" сдали положительные тесты на коронавирус, команда не сможет сыграть против "Тамбова" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте лиги.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Политика
На митинг под Радой принесли портрет Зеленского с патроном во лбу
В центре Киева в четверг проходит митинг сторонников партии экс-президента Украины Петра Порошенко, который в украинских СМИ окрестили как "мовный майдан".
Life.ru 07:51
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Общество
Вильфанд предупредил о жаркой второй половине лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в России во второй половине лета будет жаркой, но неоднородной.
RT на русском 06:42
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Культура
Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»
Российская газета 06:47
Армия и оружие
«Пускать ракеты по Крымскому мосту будет самоубийством для Киева». Эксперт – об украинских угрозах войной
Постоянно некие украинские эксперты пугают украинских же обывателей, да и западную публику мифическим вторжением России на территорию Украины.
ФедералПресс 05:43
Общество
Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене
Мосгорсуд в четверг признал законным арест советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Общество
Запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка» не состоится
Шествие «Бессмертного полка», ранее запланированное на 26 июля, не состоится, заявила пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
Несмотря на позитивный итог встречи, владелец "Спартака" Леонид Федун не удержался от едких комментариев в адрес арбитров и даже предложил запустить хэштег в поддержку его команды.
Газета.Ru 04:30
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Политика
Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Политика
Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 08:41
Игры
Игры про покемонов для различных игровых платформ
Игры про покемонов на ПК: браузерные MMO-проекты POKEMON PLANET Здесь игроку необходимо отлавливать покемонов по всему виртуальному миру, торговать либо сражаться с другими пользователями.
LoginCasino.com 14 июля в 05:41
Армия и оружие
ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США
Ранее в ДНР сообщили, что 13 июля группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку приблизиться к позициям сил ДНР в районе населенного пункта Зайцево на окраине Горловки.
Вести.Ru 08:06
Армия и оружие
Турция пообещала Армении возмездие за атаки на Азербайджан
О возмездии заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на встрече с азербайджанской делегацией, передает агентство Anadolu.
Lenta.ru 08:55
Здоровье
В Омской области зарегистрированы ещё 117 случаев коронавируса
В Омской области за последние сутки выявлены 117 человек с коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя 02:58
Политика
МИД Германии обвинил США в нарушении суверенитета Европы из-за санкций
Санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток - 2» нарушают суверенитет Европы, заявил в четверг, 16 июля, глава МИД Германии Хайко Маас, слова которого приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.
Известия 09:02
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Игры
Анонс всё ближе: новая Call of Duty под кодовым названием The Red Door засветилась в Microsoft Store
На сайте цифрового магазина Microsoft обнаружилась страница The Red Door — предполагается, что это кодовое название новой игры в серии военных шутеров Call of Duty от Activision.
3DNews 06:41
Политика
Памфилова допустила возможность переноса единого дня голосования
"Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь.
РИА Новости 08:11