Коронавирус
ИзвестияУ девяти старателей на Колыме предварительно подтвержден COVID-19
В Магаданской области у девяти старателей артели «Кривбасс» в Ягоднинском округе предварительно подтвержден диагноз COVID-19. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил глава региона Василий Носов.
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Ещё двум с помощью КТ диагностировали воспаления, одна женщина находится в зоне риска. Сегодня их санавиацией доставят в магаданский инфекционный госпиталь.
— Сергей Носов, российский политикМосковский Комсомолец Колыма 14:09
с чего всё началось
Диагноз коронавирусной инфекции предварительно подтверждён у девяти работников золотодобывающей артели в Ягоднинском округе, – сообщил на своей странице в Instagram губернатор Магаданской области Сергей Носов.Московский Комсомолец Колыма14:09
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В артели «Кривбасс» уже 16 человек с предварительно подтвержденным коронавирусом
Вечерний Магадан22:16
Сергей Носов: В Ягоднинском округе у 9 человек предварительно подтвержден Covid-19
Магаданская правда17:12
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Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант».
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Lenta.ru 16:15
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Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Территория новостей 12:52
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Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
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Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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В Иркутской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
На территории Иркутской области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:52
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Цены на бензин на заправках России начали снижаться
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Интерфакс 12:43
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Российская газета 21:05
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Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
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Ведомости 03:59
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В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения
В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ 10:58
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3DNews 14:38
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Paparazzi.ru 14:52
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Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ 08:46
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США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.
Вести.Ru 19:35
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Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100
«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении.
RT на русском 22:30
Общество
Врач назвал места с самым высоким риском заражения коронавирусом
Аптека, заправка и магазин являются самыми опасными местами в условиях соблюдения режима самоизоляции, где можно заразиться коронавирусом, считает кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.
Rambler News Service 00:13
Авто
Фары, двери и колёса: что могут снять с вашей машины, пока вы сидите на самоизоляции
Хотя с недорогих автомобилей батареи нередко снимают наркоманы и прочие маргинальные элементы без большого опыта.
НГС 21:00
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
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Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
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Политика
Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ
На Украине задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене.
Газета.Ru 12:20
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В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Наука
Генетические типы коронавируса в разных частях света отличаются
В своей работе ученые провели анализ 160 полных геномов вируса, полученных от тяжело больных коронавирусом, и вывели три основных типа, которым присвоили индексы А, B и C. Исследование показало, что изначальный тип А почти не распространен в Китае, там распространен тип B. Типы A и С распространены в Европе и Америке.
RuNews24.ru 05:38
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
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РИА Новости 14:36