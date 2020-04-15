с чего всё началось

Ещё двум с помощью КТ диагностировали воспаления, одна женщина находится в зоне риска. Сегодня их санавиацией доставят в магаданский инфекционный госпиталь.

В Магаданской области у девяти старателей артели «Кривбасс» в Ягоднинском округе предварительно подтвержден диагноз COVID-19. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил глава региона Василий Носов.

У девяти старателей на Колыме предварительно подтвержден COVID-19

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 49

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 310

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». 129

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране. 14

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. 707

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 68

Здоровье Зафиксирован случай заражения коронавирусом от трупа человека Заражение коронавирусом произошло у судмедэксперта при вскрытии тела умершего человека в Таиланде, 11 апреля сообщает американское издание «Журнал судебной медицины». 51

Энергетика Цены на бензин на заправках России начали снижаться В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб. / л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб. / л. 200

Экономика Российские операторы связи предупредили о росте тарифов Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. 2,5K

Космос В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.

Гаджеты Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10 Пользователи Windows 10 1809 получили обновление KB4549949 с номером сборки 17763.1158.

Общество Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). 1,2K

Политика США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы. 112

Происшествия Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100 «В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении. 77

Общество Врач назвал места с самым высоким риском заражения коронавирусом Аптека, заправка и магазин являются самыми опасными местами в условиях соблюдения режима самоизоляции, где можно заразиться коронавирусом, считает кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. 726

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 75

Наука Генетические типы коронавируса в разных частях света отличаются В своей работе ученые провели анализ 160 полных геномов вируса, полученных от тяжело больных коронавирусом, и вывели три основных типа, которым присвоили индексы А, B и C. Исследование показало, что изначальный тип А почти не распространен в Китае, там распространен тип B. Типы A и С распространены в Европе и Америке. 11