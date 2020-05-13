Общество

Карабашский рабочийКарабашский рабочийОГЭ для выпускников девятых классов отменяется

Выпускникам поставят отметки в аттестат на основе школьных годовых. Об этом сегодня заявило Министерство просвещения. Кстати, обязательные ЕГЭ в одиннадцатых классах по русскому и математике тоже планируется отменить.
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Сергей Кравцов
Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения.
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