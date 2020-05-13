Общество
Карабашский рабочийОГЭ для выпускников девятых классов отменяется
Выпускникам поставят отметки в аттестат на основе школьных годовых. Об этом сегодня заявило Министерство просвещения. Кстати, обязательные ЕГЭ в одиннадцатых классах по русскому и математике тоже планируется отменить.
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Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения.
— Сергей Кравцов, российский политикАиФ Дагестан 10:38
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