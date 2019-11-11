Происшествия
АБНУ доцента СПбГУ Соколова в суде случилась истерика
Днем в понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд изберет меру пресечения для доцента Института истории СПбГУ Олега Соколова. Его подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
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Доцент Соколов признался в убийстве аспирантки и ждет решения по мере пресечения
Вести.Ruвчера в 22:25
Историк Олег Соколов признался на допросе в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко
Эхо Москвывчера в 20:03
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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Проданы все билеты на матч между футбольными сборными России и Бельгии
Раскуплены все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборных команд России и Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
Аргументы и Факты 09:25
Происшествия
СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:18
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Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
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Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — «Дом.РФ», который делает финальную проверку заявок.
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Курс Bitcoin опустился ниже отметки в $8800
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Башар Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию.
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.
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Компания Chery покажет новый Tiggo 7 на домашнем автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.
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Президент Боливии Моралес подал в отставку
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Помпео: США вооружили Украину «для войны с русскими»
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Камера сняла избавляющегося от тела девушки преподавателя СПбГУ
Камера наружного наблюдения в Санкт-Петербурге сняла человека, выбрасывающего ночью тяжелый пакет в реку Мойку.
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Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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