Днем в понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд изберет меру пресечения для доцента Института истории СПбГУ Олега Соколова. Его подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Футбол Проданы все билеты на матч между футбольными сборными России и Бельгии Раскуплены все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборных команд России и Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.

Происшествия СПбГУ уволит доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ уволит доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза Анастасии Ещенко, сообщили в пресс-службе вуза.

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