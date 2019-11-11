Происшествия

АБНАБНУ доцента СПбГУ Соколова в суде случилась истерика

Днем в понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд изберет меру пресечения для доцента Института истории СПбГУ Олега Соколова. Его подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
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