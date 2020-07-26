Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
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Миллиардеры нашли альтернативу доллару

Shraibikus News04:34

Миллиардеры нашли новую альтернативу доллару

Экономика сегодня04:19

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

РИА Новости01:00
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Полит.ру вчера в 04:05
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Киберспорт

Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды

Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте.
Коммерсантъ вчера в 04:44
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева назвала худший фильм в истории кинематографа

Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала фильм "Соперницы", в котором она снялась в главной роли в 1985 году, худшим за все время существования кинематографа.
VSE42.RU вчера в 22:56
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
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Авто

Зачем нам украинские «Лады»?

Запорожский автозавод начал собирать наши «Лады».
Аргументы и Факты вчера в 22:49
Здоровье

Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19.
РИА Новости 04:03
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Происшествия

Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео

Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 05:54
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Политика

В Петербурге начался Главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Российская газета 04:23
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Общество

Число случаев коронавируса в мире превысило 16 млн

Число зараженных новыми коронавирусом во всем мире превысило 16 млн человек.
Rambler News Service 01:51
10
Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
1,1K
Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
226
Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
93
Киберспорт

На новых пачках «Доритос» нашли логотип Call of Duty: Black Ops Cold War

Игромания.ру 04:53
Общество

В Крыму выявили 27 новых случаев коронавируса

Всего в Республике Крым COVID-19 заболели 1104 человека, 827 выздоровели, 14 умерли.
Вести.Севастополь 03:07
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Авто

Николай Фоменко отреагировал на слухи о возрождении бренда Marussia

Шоумен и основатель бренда Николай Фоменко отреагировал в беседе с iReactor на слухи о его возрождении.
iReactor 03:41
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Общество

Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева

Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
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Футбол

Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования

Российская газета вчера в 13:00
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Армия и оружие

Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения

Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
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Футбол

Тренер «Бунёдкора»: «Мы заработали на трансфере Джалолиддинова в „Локомотив“, это хороший бизнес»

Главный тренер «Бунедкора» Вадим Абрамов поделился подробностями трансфера полузащитника Джасура Джалолиддинова в московский «Локомотив».
Матч ТВ 04:31
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
9,7K
Наука

На развитие мелкой моторики влияют размеры мозга

При увеличении размера наблюдается замедление процесса усвоения. По словам ученых, у людей происходит аналогично.
Evo-rus.com 01:44
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Культура

Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Вокруг ТВ 04:08
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Общество

В РФ спрогнозировали всплеск школьного буллинга после пандемии

Всплеск негативных последствий пандемии в школах РФ спрогнозировала социальный психолог Наиля Бирарова.
ФАН 00:09
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Политика

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия 23 июля в 22:41
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Шоу-бизнес

Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Актер Гоша Куценко в своем Instagram прокомментировал появившийся в Сети ролик блогерши о в котором она заявила, что артист позвал ее в "отель".
РИА Новости 03:28
26
Общество

В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса

В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:36
Футбол

Ибрагимович и «Милан» пытаются договориться о продлении контракта

Все про Спорт ру 04:21
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