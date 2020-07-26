Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
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Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.ру вчера в 04:05
Киберспорт
Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды
Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
Чемпионат вчера в 17:38
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте.
Коммерсантъ вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала худший фильм в истории кинематографа
Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала фильм "Соперницы", в котором она снялась в главной роли в 1985 году, худшим за все время существования кинематографа.
VSE42.RU вчера в 22:56
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Авто
Зачем нам украинские «Лады»?
Запорожский автозавод начал собирать наши «Лады».
Аргументы и Факты вчера в 22:49
Здоровье
Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19.
РИА Новости 04:03
Происшествия
Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео
Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 05:54
Политика
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ.
Российская газета 04:23
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило 16 млн
Число зараженных новыми коронавирусом во всем мире превысило 16 млн человек.
Rambler News Service 01:51
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 02:16
Киберспорт
На новых пачках «Доритос» нашли логотип Call of Duty: Black Ops Cold War
Игромания.ру 04:53
Общество
В Крыму выявили 27 новых случаев коронавируса
Всего в Республике Крым COVID-19 заболели 1104 человека, 827 выздоровели, 14 умерли.
Вести.Севастополь 03:07
Авто
Николай Фоменко отреагировал на слухи о возрождении бренда Marussia
Шоумен и основатель бренда Николай Фоменко отреагировал в беседе с iReactor на слухи о его возрождении.
iReactor 03:41
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Российская газета вчера в 13:00
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело 24 июля в 08:07
Футбол
Тренер «Бунёдкора»: «Мы заработали на трансфере Джалолиддинова в „Локомотив“, это хороший бизнес»
Главный тренер «Бунедкора» Вадим Абрамов поделился подробностями трансфера полузащитника Джасура Джалолиддинова в московский «Локомотив».
Матч ТВ 04:31
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Наука
На развитие мелкой моторики влияют размеры мозга
При увеличении размера наблюдается замедление процесса усвоения. По словам ученых, у людей происходит аналогично.
Evo-rus.com 01:44
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Вокруг ТВ 04:08
Общество
В РФ спрогнозировали всплеск школьного буллинга после пандемии
Всплеск негативных последствий пандемии в школах РФ спрогнозировала социальный психолог Наиля Бирарова.
ФАН 00:09
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия 23 июля в 22:41
Шоу-бизнес
Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Актер Гоша Куценко в своем Instagram прокомментировал появившийся в Сети ролик блогерши о в котором она заявила, что артист позвал ее в "отель".
РИА Новости 03:28
Общество
В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса
В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:36
Футбол
Ибрагимович и «Милан» пытаются договориться о продлении контракта
Все про Спорт ру 04:21