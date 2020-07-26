В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Киберспорт Sumail покинул OG, Ceb вернулся в стартовый состав команды Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс стал офлейнером в стартовом ростере команды по Dota 2. В составе организации он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.

Единоборства Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ. 1

Шоу-бизнес Лариса Гузеева назвала худший фильм в истории кинематографа Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала фильм "Соперницы", в котором она снялась в главной роли в 1985 году, худшим за все время существования кинематографа. 4

Игры GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа. 552

Авто Зачем нам украинские «Лады»? Запорожский автозавод начал собирать наши «Лады».

Здоровье Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции "Говорит Москва" напомнил, как отличить грипп от COVID-19. 21

Армия и оружие Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA. 29

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,7K

Политика Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений "Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян. 1,1K

Шоу-бизнес Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах Актер Гоша Куценко в своем Instagram прокомментировал появившийся в Сети ролик блогерши о в котором она заявила, что артист позвал ее в "отель". 26