Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
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Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
Здоровье
126 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 26 июля, на Дону за последние сутки у 126 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:17
Космос
Запуск частной ракеты отменили в Японии за пару секунд до старта
Отмена запуска ракеты МОМО частной японской компании Interstellar Technologies произошла в воскресенье за несколько секунд до старта.
РЕН ТВ 04:14
Общество
Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева
Скончалась автор знаменитого антиперестроечного письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева.
Газета.Ru 03:26
Здоровье
Медики назвали главные факторы развития рака желудка
Медики считают, что бактерия Helicobacter pylori является главным фактором риска при данном виде онкологии.
Live24 24 июля в 02:03
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Гоша Куценко отреагировал на обвинение в домогательствах
Актер Гоша Куценко прокомментировал появившийся в сети ролик девушки, которая рассказала, что актер позвал ее в отель.
Газета.Ru 04:32
Происшествия
Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
Политика
В Петербурге авиация завершила Главный военно-морской парад
Санкт-Петербург, 26 июля 2020, 12:11 — REGNUM В Петербурге пролётом авиации ВМФ и ВКС завершился Главный военно-морской парад, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Футбол
Во время празднования победы футболисты «Зенита» разбили Кубок России
Свободная Пресса 00:14
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Общество
В России за сутки зафиксировали 5765 случаев коронавируса
В России выявили 5765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:36
Футбол
«Челси» обыграет «Вулверхэмптон» в последнем туре АПЛ 26 июля
«Волки» в предыдущем туре дома обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 2:0. Команда Нуну Эшпириту Санту с 59-ю очками занимает шестую позицию, отставая от «Лестера» на три балла.
ODDS.ru 02:24
Армия и оружие
Военнослужащие Народной милиции ЛНР получили приказ о допмерах контроля прекращения огня
"В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня в Управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему", - цитирует пресс-служба заявление начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Яна Лещенко.
ТАСС 05:04
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 24 июля в 11:30
Культура
Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта «Дом-2»
Вечерняя Москва 04:08
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 600 тысяч
Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 812 485. Новые эпизоды зафиксированы в 83 регионах.
Интерфакс 03:32
Политика
Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
News.ru вчера в 07:11
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 24 июля в 04:55
Авто
Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера
Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
Автоновости дня 24 июля в 05:40
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
Авто
Стало известно, как создавались первые российские спорткары Marussia
СМИ рассказали, как создавались первые российские спорткары Marussia, и почему они больше не производятся.
МедиаПоток 04:27
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК вчера в 17:42
Происшествия
Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45
По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 24 июля в 07:30