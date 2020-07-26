Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
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Миллиардеры определили замену для доллара

iReactor06:24

Доллар проиграл конкуренцию золоту среди крупнейших инвесторов мира

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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

ToDay News Ufa05:08

Миллиардеры нашли альтернативу доллару

Shraibikus News04:34

Миллиардеры нашли новую альтернативу доллару

Экономика сегодня04:19

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Известия вчера в 22:36
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 05:42
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Политика

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 05:56
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Кино

Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон

Evo-rus.com 03:50
5
Армия и оружие

Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля

Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
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Армия и оружие

Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе

Коммерсантъ 01:58
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Политика

Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России

Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 24 июля в 03:45
2
Шоу-бизнес

Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой

Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
9,7K
Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
18
Шоу-бизнес

45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

Вокруг ТВ вчера в 05:04
19
Шоу-бизнес

Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах

Актер Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах. На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение.
Культуромания 04:52
26
Армия и оружие

Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
Телеканал Санкт-Петербург 05:25
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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
Vprognoze.ru вчера в 23:44
1
Кино

Сын Андрея Панина получил первую работу в кино

Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей 24 июля в 09:38
15
Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК вчера в 22:49
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Единоборства

Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова

«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru вчера в 09:26
Происшествия

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
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Здоровье

Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии

Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
2
Здоровье

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
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Баскетбол

«Зенит» объявил, что не будет подписывать новых игроков

Петербургский «Зенит» объявил, что больше не будет заключать контракты с новыми баскетболистами в летнее трансферное окно.
Нева Спорт 05:20
Армия и оружие

В США предлагают продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России

The National Interest считает, что американские власти должны задуматься над тем, чтобы продать Польше свои танки "Абрамс".
Газета.Ru вчера в 15:46
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Гаджеты

Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг

На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.
3DNews 01:31
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,1K
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
3,2K
Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Газета.Ru 06:00
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Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей заболели COVID-19

Телеведующая и блогер Анастасия Ивлеева в Instagram сообщила, что она вместе с мужем, рэпером Элджеем (Алексей Узенок) заболели коронавирусной инфекцией.
РБК 06:20
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