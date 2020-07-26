Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Известия вчера в 22:36
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
iReactor вчера в 05:42
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 05:56
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Армия и оружие
Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
Самопровозглашенные республики Донбасса заявили о полном бессрочном прекращении огня с понедельника, 27 июля.
Lenta.ru 05:41
Политика
Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 24 июля в 03:45
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии сделал предложение своей девушке Лиане Волковой
Сын известной российской певицы Валерии Арсений Шульгин решился на важный шаг.
Экономика сегодня вчера в 22:01
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
Шоу-бизнес
45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию
Вокруг ТВ вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах
Актер Гоша Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах. На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение.
Культуромания 04:52
Армия и оружие
Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
Телеканал Санкт-Петербург 05:25
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
Vprognoze.ru вчера в 23:44
Кино
Сын Андрея Панина получил первую работу в кино
Отпрыск известного российского артиста театра и кино Андрея Панина получил первую работу в кино.
Территория новостей 24 июля в 09:38
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru вчера в 09:26
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
Здоровье
Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии
Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Баскетбол
«Зенит» объявил, что не будет подписывать новых игроков
Петербургский «Зенит» объявил, что больше не будет заключать контракты с новыми баскетболистами в летнее трансферное окно.
Нева Спорт 05:20
Армия и оружие
В США предлагают продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России
The National Interest считает, что американские власти должны задуматься над тем, чтобы продать Польше свои танки "Абрамс".
Газета.Ru вчера в 15:46
Гаджеты
Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг
На сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG) появилась информация об очередной новинке Xiaomi — устройстве Mi Ebook Reader для чтения электронных книг.
3DNews 01:31
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей заболели COVID-19
Телеведующая и блогер Анастасия Ивлеева в Instagram сообщила, что она вместе с мужем, рэпером Элджеем (Алексей Узенок) заболели коронавирусной инфекцией.
РБК 06:20