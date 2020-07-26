Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Обращает на себя внимание то, что нарратив изменился: если в прошлом любой глобальный кризис и сопутствующая нестабильность на финансовых рынках, а также рост самых разных экономических рисков провоцировали массовое "бегство в доллар", то сейчас ситуация выглядит совершенно иначе.
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с чего всё началось
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.РИА Новости01:00
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Армия и оружие
Киев направит в Донбасс военных, участвовавших в миссиях ООН
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили, что с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня в Донбассе.
Радио Sputnik 08:15
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Гаджеты
Xiaomi снизила цену на наушники Mi True Wireless Earphones 2
Xiaomi, которая выпустила достойного конкурента для дорогих беспроводных моделей наушников от Apple, Google и Samsung – Mi True Wireless Earphones 2, теперь снижает цену на эти наушники.
Faktom 24 июля в 05:08
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news 23 июля в 14:27
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются
Как рассказали в Минобороны РФ, испытания "Циркона", которые были проведены с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.
Российская газета 05:31
Недвижимость
Антирейтинг квартир: какое жилье потеряло популярность
Переоцененные квартиры На вторичном рынке за последние год-два интерес покупателей сильно упал к квартирам, которые переоценены продавцами, сказал директор департамента вторичного рынка компании "Инком-Недвижимость" Михаил Куликов.
РБК 23 июля в 09:58
Футбол
Матч «Манчестер Сити» и «Реала» могут перенести из-за коронавируса
Лондон, 26 июля 2020, 12:31 — REGNUM Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» находится под угрозой срыва.
REGNUM 05:31
Кино
Amazon приняла решение продлить сериал «Пацаны» на третий сезон
Сообщается, что начало съемок третьего сезона «Пацанов» планируют в 2021 году, впрочем, есть и оговорка: произойдет это лишь в том случае, если позволит ситуация с коронавирусом.
Актуальные Новости вчера в 04:35
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из багажника мчащейся машины в Москве и попал на видео
Lenta.ru 05:32
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 24 июля в 02:01
Футбол
«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед»: без мотивации
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Англии, в котором 26 июля «Саутгемптон» принимает «Шеффилд Юнайтед».
Все про Спорт ру вчера в 09:33
Происшествия
Собаки принесли сторожу голову мужчины в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку после обнаружения тела мужчины, голову которого сторожу одной из организаций Саратова принесли собаки.
Народные новости вчера в 10:14
Общество
Правила выплаты детских пособий меняет Минтруд
Минтруд предложил упростить порядок назначения детских пособий, которые предоставляет непосредственно ФСС безработным родителям и родителям, имеющим статус ИМ. Проект предложений находится на рассмотрении.
Pro Город Ярославль вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко три месяца не может вернуться на родину
Как сообщает ToDay News Ufa, известная певица Виктория Дайнеко вот уже три месяца публикует фотографии из Нью-Йорка (США) на своей страничке в социальной сети.
ToDay News Ufa 08:01
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Авто
Бюджетный седан Chevrolet Cobalt вернулся на российский рынок
Впервые Chevrolet Cobalt дебютировал на рынке Бразилии девять лет тому назад, но уже спустя пару лет автомобиль добрался и до России, куда он поставлялся после сборки на базе производственной площадки бренда в соседнем Узбекистане.
Актуальные Новости 24 июля в 10:06
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Футбол
Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов в истории АПЛ
Евро-футбол.ру 03:49
Происшествия
В полиции установили участников шумного заезда в центре Екатеринбурга
Екатеринбург Онлайн 08:12
Автоспорт
Норберт Хауг: Ferrari спровоцировала Mercedes
Команды находятся в разных лигах. Mercedes очень серьёзно спровоцировали. Сообщалось, у Ferrari самый мощный двигатель.
F1news.ru 05:04
Гаджеты
Huawei смогла представить 28-нм чип HiSilicon ATV с поддержкой LiteOS
Новый 28-нм чип ATV (Advanced Television) с поддержкой собственной платформы LiteOS представило кремниевое подразделение HiSilicon китайского гиганта Huawei, сообщает 25 июля 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 09:43
Происшествия
Женщина сбросила тело мужа в яму и залила бетоном под Белгородом
В Белгородской области женщина призналась в убийстве собственного мужа, которого она сбросила в яму с отходами и залила бетоном, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Газета.Ru вчера в 20:36
Спорт
Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Lenta.ru 08:34
Армия и оружие
Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.
Коммерсантъ 01:58