В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.

с чего всё началось

Обращает на себя внимание то, что нарратив изменился: если в прошлом любой глобальный кризис и сопутствующая нестабильность на финансовых рынках, а также рост самых разных экономических рисков провоцировали массовое "бегство в доллар", то сейчас ситуация выглядит совершенно иначе.

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

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