Агентство Bloomberg отмечает, что так называемые умные деньги (так на финансовых рынках традиционно именуют фонды и инвесторов с большими кошельками и самой точной информацией) сейчас продолжают предпочитать золото, несмотря на вроде бы прекрасные результаты американского рынка акций, которые в теории должны были их отвлечь от траты денег на слитки золота.

с чего всё началось

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

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