Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
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с чего всё началось
Агентство Bloomberg отмечает, что так называемые умные деньги (так на финансовых рынках традиционно именуют фонды и инвесторов с большими кошельками и самой точной информацией) сейчас продолжают предпочитать золото, несмотря на вроде бы прекрасные результаты американского рынка акций, которые в теории должны были их отвлечь от траты денег на слитки золота.РИА Новости01:00
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Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Армия и оружие
Минобороны объявило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдона»
Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
Деловое.ТВ 05:33
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Армия и оружие
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Российская газета вчера в 14:53
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Общество
Совфед одобрил законопроект Путина о воспитании в российских школах
В пятницу, 24 июля, Совфед на заседании одобрил закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании.
Невские Новости 24 июля в 04:49
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 05:56
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из багажника мчащейся машины в Москве и попал на видео
Lenta.ru 05:32
Интернет
В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков
В мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков. По информации издания "Код Дурова", новая опция пока работает в тестовом режиме.
Деловое.ТВ 06:20
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Общество
На Бермудах ищут удаленных работников и предлагают год проживания
Министерство труда Бермудских островов предлагает один год проживания удаленным работникам и студентам, сообщает Travel and Leisure.
РИА Новости 05:09
Армия и оружие
ВСУ за сутки один раз обстреляли ЛНР
ВСУ за сутки один раз открывали огонь по ЛНР.
Новостной фронт 00:46
Здоровье
Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online 23 июля в 14:55
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Почти половина заразившихся коронавирусом за последние сутки жителей Калининградской области — пенсионеры, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:36
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Здоровье
На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса
Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 05:15
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Экономика
Загородные дома за первое полугодие подешевели в 51 регионе России
Средняя по России стоимость загородного дома за первое полугодие снизилась на 3%, составив 4,3 млн рублей.
ТАСС 23 июля в 07:43
Шоу-бизнес
Полина Гагарина раскрыла способ похудеть на 30 килограммов
Российская певица Полина Гагарина раскрыла способ, который помог ей похудеть на 30 килограммов. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Lenta.ru 06:42
Здоровье
Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии
Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
Общество
В России могут подняться тарифы на домашний интернет
Рост цен на домашний интернет и телевидение может достигнуть в 2020 году 10-15%.
Вести.Ru вчера в 23:02