Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
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с чего всё началось

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новости01:00

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Проблемы у доллара: миллиардеры нашли ему альтернативу

ToDay News Ufa05:08

Миллиардеры нашли альтернативу доллару

Piter.tv06:36

Миллиардеры определили замену для доллара

iReactor06:24

Доллар проиграл конкуренцию золоту среди крупнейших инвесторов мира

Народные новости05:50

Миллиардеры нашли выгодную альтернативу доллару

Актуальные Новости09:09

Миллиардеры нашли новую альтернативу доллару

Экономика сегодня04:19

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Политика

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в Хабаровске

Ведомости 09:32
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Здоровье

Казанские врачи прооперировали девочку с редкой аномалией груди

Казанские ведомости 06:28
Армия и оружие

Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе

Коммерсантъ 01:58
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Политика

Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
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Происшествия

Пожар в пензенской пекарне локализован на 1 тыс. кв. м

Возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м, передает ТАСС. Пожар тушат по второму (повышенному рангу сложности).
Известия 11:27
1
Политика

Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с украинским главой государства Владимиром Зеленским различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.
BFM.ru 11:16
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Футбол

«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы

26 июля в Лестере состоится матч 38-го, заключительного, тура АПЛ, в котором «Лестер» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru 10:03
Авто

Volkswagen Tayron X вышел на китайский рынок

Компания Volkswagen раскрыла цены и приступила к продажам нового кросс-купе Tayron X. Новинка разработана на базе Tiguan и выпускается совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае.
Автостат 24 июля в 08:24
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Футбол

Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России

Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
8
Происшествия

В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП

В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
РБК 11:10
3
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Происшествия

В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов

Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
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Экономика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
1,1K
Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

Автор знаменитого письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.
РИА Новости 02:43
443
Общество

Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга

Предприниматель Олег Тиньков опубликовал в Instagram видео трансплантации ему костного мозга.
РИА Новости 11:02
8
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Стало известно о состоянии заболевшей коронавирусом Ивлеевой

Территория новостей 11:12
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
29
Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
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Происшествия

Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Общество

В Крыму выявили 27 новых случаев коронавируса

Всего в Республике Крым COVID-19 заболели 1104 человека, 827 выздоровели, 14 умерли.
Вести.Севастополь 03:07
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Происшествия

Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

Олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого нашли мертвым в Московской области, передает ТАСС в субботу, 25 июля, со ссылкой на поисковый волонтерский отряд «Лиза Алерт».
Вечерняя Москва вчера в 04:54
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Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
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Шоу-бизнес

Илон Маск публично повздорил с певицей Граймс в Twitter

iReactor вчера в 21:11
Политика

Большинство американцев назвали политический курс США неверным

Опрос общественного мнения, проведенный в США американским новостным агентством Associated Press и исследовательским центром NORC, показал, что восемь из десяти респондентов полагают, что страна движется в неверном направлении.
Российская газета 11:22
Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
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Гаджеты

Смартфон Nubia Red Magic 5 стал лидером рейтинга AnTuTu

Тестирование смартфонов в бенчмарке AnTuTu определило лидера, которым стал Nubia Red Magic 5. По словам специалистов, гаджет обошел конкурентов с рекордным показателем в 659 586 баллов.
Goroday.ru 08:48
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