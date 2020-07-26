Агентство Bloomberg отмечает, что так называемые умные деньги (так на финансовых рынках традиционно именуют фонды и инвесторов с большими кошельками и самой точной информацией) сейчас продолжают предпочитать золото, несмотря на вроде бы прекрасные результаты американского рынка акций, которые в теории должны были их отвлечь от траты денег на слитки золота.

с чего всё началось

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Футбол Габулов обратился к РФС, чтобы получить разъяснения по выходу «Алании» в ФНЛ Функционер поздравил «Аланию» и её болельщиков с выходом в ФНЛ, а также отметил, что в следующем сезоне «Олимп-Долгопрудный» ставит задачу прямого выхода в ФНЛ, чтобы исключить невозможность принятия клуба в ФНЛ.

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,7K

Общество Скульптор Михаил Шемякин оценил изменения на могиле Высоцкого Скульптор и художник Михаил Шемякин назвал Александра Рукавишникова, который является автором памятника на могиле Владимира Высоцкого, талантливым мастером. 71

Общество Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. 52

Футбол Смольников перешёл из «Зенита» в «Краснодар» Защитник Игорь Смольников решил не продлевать контракт с «Зенитом» и подписал соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Здоровье На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля. 554

Авто Внедорожник Aurus Komendant заметили в Астрахани Люксовый отечественный внедорожник Aurus Komendant впервые попал в объектив камеры в России. 1

Общество Кинотеатры в Коми смогут возобновить работу с 3 августа Кинотеатры и кинозалы в Республике Коми смогут вернуться к работе, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, с 3 августа.

Интернет Telegram тестирует функцию видеозвонков на iOS Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки, которые доступны пока лишь с новым обновлением приложения на iOS, убедились корреспонденты ТАСС.

Политика Антироссийская истерия президента Вучича продолжается Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера". 124