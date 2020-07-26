Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
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с чего всё началось
Агентство Bloomberg отмечает, что так называемые умные деньги (так на финансовых рынках традиционно именуют фонды и инвесторов с большими кошельками и самой точной информацией) сейчас продолжают предпочитать золото, несмотря на вроде бы прекрасные результаты американского рынка акций, которые в теории должны были их отвлечь от траты денег на слитки золота.РИА Новости01:00
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Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Политика
В Киеве заявили, что Россия не сможет «нормализовать оккупацию Крыма»
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что стратегию "деоккупации" Крыма уже разработали, но документ пока не придают огласке.
РИА Новости 06:33
Футбол
Габулов обратился к РФС, чтобы получить разъяснения по выходу «Алании» в ФНЛ
Функционер поздравил «Аланию» и её болельщиков с выходом в ФНЛ, а также отметил, что в следующем сезоне «Олимп-Долгопрудный» ставит задачу прямого выхода в ФНЛ, чтобы исключить невозможность принятия клуба в ФНЛ.
Metaratings вчера в 08:50
Экономика
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Выбирая банк для открытия вклада, желательно придерживаться ряда правил. Именно так считает представитель Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Evo-rus.com 04:01
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Общество
Скульптор Михаил Шемякин оценил изменения на могиле Высоцкого
Скульптор и художник Михаил Шемякин назвал Александра Рукавишникова, который является автором памятника на могиле Владимира Высоцкого, талантливым мастером.
RuNews24.ru вчера в 07:51
Общество
Лидер КНДР закрыл город Кэсон из-за коронавируса
Российская газета вчера в 20:50
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
Футбол
Смольников перешёл из «Зенита» в «Краснодар»
Защитник Игорь Смольников решил не продлевать контракт с «Зенитом» и подписал соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщает Metaratings.ru.
78.ru 00:38
Здоровье
На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июля 2020, 11:44 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе 26 июля.
REGNUM 04:44
Армия и оружие
Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 04:33
Авто
Внедорожник Aurus Komendant заметили в Астрахани
Люксовый отечественный внедорожник Aurus Komendant впервые попал в объектив камеры в России.
SpeedMe 06:39
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
Tvoe-avto.com вчера в 07:36
Армия и оружие
ВСУ за сутки один раз обстреляли ЛНР
ВСУ за сутки один раз открывали огонь по ЛНР.
Новостной фронт 00:46
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Взгляд.ру 05:55
Происшествия
В Перми местные жители совместно спасли тонувшую в реке женщину
В Перми 25 июля местные жители, выстроившись в живую цепочку, вытащили тонувшую женщину из воды. Инцидент произошёл на набережной.
Discover24 03:13
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru 24 июля в 03:35
Общество
Кинотеатры в Коми смогут возобновить работу с 3 августа
Кинотеатры и кинозалы в Республике Коми смогут вернуться к работе, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, с 3 августа.
ТАСС 06:29
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Леонид Якубович разъяснил ситуацию со своим возможным уходом из шоу Поле чудес, которое ведет на протяжении последних 30 лет.
iReactor 00:12
Интернет
Telegram тестирует функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки, которые доступны пока лишь с новым обновлением приложения на iOS, убедились корреспонденты ТАСС.
ТАСС 06:39
Политика
Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Хоккей
Самсонов не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф, хоккеист травмировался
Накануне матчей плей-офф заокеанской лиги НХЛ стало известно, что вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов (на фото) пропустит предстоящие матчи.
Sport.ru вчера в 11:14