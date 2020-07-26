Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
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с чего всё началось
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.РИА Новости01:00
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Политика
Шойгу представил Путину предложения по программе вооружения
Московский Комсомолец 08:40
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Политика
Дегтярев впервые вышел к митингующим в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Армия и оружие
Киев начал переводить в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН
«На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — сообщает штаб Объединенных сил Украины.
ИА Красная Весна 09:20
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", последние пуски подтвердили их уникальные характеристики.
Российская газета 05:31
Игры
Разработчики ремейка Mafia: «Миссия с гонкой будет сложной»
Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкмен рассказал, сохранится ли сложность миссии с гонкой в Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 16:20
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
Детей из лагеря "Астраханские зори" проверят на коронавирус после выявления заболевания у сотрудников учреждения, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Астраханской области.
РИА Новости 08:10
Авто
Внедорожник Aurus Komendant заметили в Астрахани
Люксовый отечественный внедорожник Aurus Komendant впервые попал в объектив камеры в России.
SpeedMe 06:39
Здоровье
Врач Мясников определил главные факторы здоровья человека
Именно ожирение Мясников называет первым симптомом того, что здоровью угрожает опасность.
Цензуры.Нет вчера в 13:36
Интернет
Telegram запустил в тестовом режиме функцию видеозвонков
Говорит Москва 06:51
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
РИА Новости вчера в 17:46
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий погиб в лесу Подмосковья
Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
Snob.ru вчера в 05:57
Общество
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Ранее сообщалось, что Китай заместил российские двигатели.
ToDay News Ufa 23 июля в 08:50
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Происшествия
Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Футбол
Вернер прилетел в Лондон, чтобы присоединиться к составу «Челси»
Немецкий нападающий Тимо Вернер прилетел в Лондон, чтобы присоединиться к своему новому клубу — «Челси».
Metaratings 07:56
Кино
Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Премьеру перенесли на 2022 год. Выход продолжения фильма «Звездные войны» также «переехал» на 2023 год.
Evo-rus.com 03:44