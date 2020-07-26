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РИА Новости
РИА Новости

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новости01:00
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ToDay News Ufa

Проблемы у доллара: миллиардеры нашли ему альтернативу

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Миллиардеры определили замену для доллара

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Доллар проиграл конкуренцию золоту среди крупнейших инвесторов мира

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Миллиардеры нашли альтернативу доллару

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Миллиардеры нашли новую альтернативу доллару

Экономика сегодня04:19
РИА Новости

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

РИА Новости01:00
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Иностранные военные атташе оценили проведение парада в Петербурге

"Военные атташе из более чем 30 иностранных государств посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении Минобороны России Отмечается, что представители стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада.
RT на русском08:05
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Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUMвчера в 12:36
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
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РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новостивчера в 20:37
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
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Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

Как рассказали в Минобороны РФ, испытания "Циркона", которые были проведены с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.
Российская газета05:31
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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Российские фильмы «Конференция» и «Китобой» вошли в программу Венецианского кинофестиваля Giornate degli Autori (Дни Венеции — независимая секция кинофестиваля, проводимая параллельно и совместно с ним), сообщает пресс-служба Роскино.
Коммерсантъ24 июля в 12:47
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