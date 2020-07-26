Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
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с чего всё началось
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.РИА Новости01:00
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Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук хочет зарабатывать не менее € 2 млн в год в итальянской Серии А. Как сообщает "Спорт-Экспресс", среди пожеланий 24-летнего хавбека значатся также бонусные выплаты и срок действия контракта в четыре года.
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В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
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Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
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Кандидат в президенты Белоруссии сообщила об угрозах в свой адрес
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Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
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Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
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Футбол
«Арсенал» занял 8-е место в АПЛ. Это худший результат клуба за 25 лет
«Арсенал» занял 8-е место в чемпионате Англии по итогам сезона-2019/20.
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Политика
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Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
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МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
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Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
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Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома «Куру» отложен
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Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
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Россиян призвали снизить потребление соли в два раза
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РГ, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять соль не более 5 грамм на человека в день.
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Определена возможная дата презентации нового iPhone 12
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Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Отличительными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса, а также затрудненность дыхания, что нехарактерно для гриппа.
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35-летний Бэйнс, начинавший карьеру в «Уигане», выступал за «Эвертон» 13 лет и провел 420 матчей (39 голов и 67 голевых передач).
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Министерство обороны России сообщило о начале испытаний первой атомной подводной лодки-носителя аппаратов "Посейдон".
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