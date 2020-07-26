Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
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с чего всё началось
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.РИА Новости01:00
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков.
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Жительница Новосибирска Наталья Бусарова создала на портале change.org петицию, в которой просит продлить выплату пособия в 10 тысяч рублей на август.
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ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему Нобелевской премии мира.
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Боеприпасы взорвались на военной базе в Ираке из-за жары
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Газета.Ru 15:17
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Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
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Mac mini на платформе Apple A12Z Bionic демонстрирует впечатляющую скорость и показывает, на что будет способен MacBook на собственной платформе Apple
Mac mini на платформе Apple A12Z Bionic уже тестировался в бенчмарках, и показал очень хороший результат по части производительности графической подсистемы — результат оказался лучше, чем у GPU Ryzen 5 4500U и Core i7-1065G7.
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В Ливане упал израильский военный мультикоптер
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Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
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Экономист предсказал добровольный отказ США от доллара
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Биологии из Университетов Лейпцига и Цюриха выяснили, как на развитие мелкой моторики влияют размеры мозга.
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Сатановский назвал главный страх США перед Россией, о котором проговорились в Белом доме
Политолог Евгений Сатановский усмотрел в заявлениях американских чиновников главный страх США перед Россией и рассказал, как РФ может это использовать.
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Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
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Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада в честь Дня ВМФ
Президент России Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за проведение парада в честь дня Военно-Морского Флота.
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Зачем нам летать на «Драгонах»?
Дмитрий Рогозин сказал, что наши космонавты смогут летать на американских «Драгонах», когда те пройдут сертификацию.
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Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Трампа обвинили в использовании имени Рейгана
Кандидата в президенты США и действующего главу государства Дональда Трампа обвинили в использовании имени и образа бывшего американского лидера Рональда Рейгана.
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