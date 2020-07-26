В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.

с чего всё началось

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

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