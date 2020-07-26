Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
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с чего всё началось
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.РИА Новости01:00
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Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
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В подписанном двадцатью футболистами письме, о котором сообщает Псковская Лента Новостей, спортсмены просят «помочь клубу отстоять свое доброе имя».
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Live24 24 июля в 07:53
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Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
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Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
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Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
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Развивать футбол в Ульяновской области помогут РФС и Минспорта РФ
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
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Армия и оружие
Киев начал переводить в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН
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В Intel признали проблемы с переходом на 7-нанометровый техпроцесс
В компании Intel официально признали проблемы с переходом на 7 нм техпроцесс и заявили о задержке выхода моделей, выпущенных по новому техпроцессу.
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В Беларуси готовятся ко второй волне коронавируса
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