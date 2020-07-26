Экономика
РИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
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с чего всё началось
Агентство Bloomberg отмечает, что так называемые умные деньги (так на финансовых рынках традиционно именуют фонды и инвесторов с большими кошельками и самой точной информацией) сейчас продолжают предпочитать золото, несмотря на вроде бы прекрасные результаты американского рынка акций, которые в теории должны были их отвлечь от траты денег на слитки золота.РИА Новостивчера в 01:00
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Театры
Мариинский театр открывает кассы и историческую сцену с 1 августа
Кассы Мариинского театра и Мариинского-2 вновь станут доступны для петербуржцев с 1 августа.
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Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт в людном месте, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ 06:10
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G8
Глава германского МИДа Хайко Маас заявил, что восстановление "большой восьмерки" с участием Москвы невозможно из-за войны в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.
Газета.Ru 02:27
Кино
Элизабет Мосс сыграет в мистическом сериале Леонардо Ди Каприо
Как передает Variety, Мосс сыграет главную роль в мистическом сериале "Сияющие девушки" (The Shining Girls) для стриминга Apple TV+.
Российская газета 07:17
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Музыка
Фронтмен Little Big извинился перед Неттой Барзилай
Газета.Ru 07:16
Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ вчера в 11:46
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Транспорт
Развязку на Ялтинском кольце в Севастополе построят на год раньше
Двухуровневую развязку на Ялтинском кольце в Севастополе собираются построить на год раньше срока.
Крым 24 05:25
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Общество
В подмосковной Яхроме фамилию генерала Андрея Власова стерли с памятной доски, посвященной героям битвы за Москву
Эхо Москвы 06:06
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Армия и оружие
Индия перебрасывает в Кашмир дополнительные войска и вооружения - СМИ
Независимая газета 05:32
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news 07:08
Армия и оружие
ДНР отвергла обвинения Украины в нарушении перемирия
Донецкая народная республика (ДНР) отвергла обвинение украинской стороны в нарушении перемирия после вступления в силу в понедельник дополнительных мер по его обеспечению.
ТАСС 06:25
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.
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Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия вчера в 17:02
Общество
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
Пользователи сообщили о сбоях в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Известия 07:09
Общество
Актер Гоша Куценко поддержал протестующих в Хабаровске
По данным «Московского комсомольца», в офисе Шнурова обиделись на такие слова и заявили, что считают обращение «Серега» фамильярдностью, а сам музыкант хотел взять интервью у жириновца и пообщаться с протестующими.
FreeNews-Volga 07:07
Политика
Посол Украины в США заявил о готовности отключить Россию от SWIFT
Напомним, 11 июля политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что Европа не отменит санкции против России ни при каких обстоятельствах.
ИА Новороссия 04:05
Общество
В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году
Опыт организации ЕГЭ учтут для обеспечения безопасности школьников в будущем учебном году, он должен начаться в традиционной форме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости 07:11
Происшествия
Судья АС Алтайского края стал фигурантом дела о получении взяток
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи АС Алтайского края по ст. 290 УК («Получение взятки»).
Право.ру 07:09