с чего всё началось

Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».

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Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

Экономика Путин объяснил падение доходов россиян «объективными обстоятельствами» В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Происшествия В Челябинской области осудили трех активисток запрещенной секты Фото с сайта publicdomainpictures.net По данным пресс-центра управления ФСБ по Челябинской области, от деятельности обвиняемых серьезно пострадала 43-летняя женщина – она получила психическое расстройство.

Политика Германия передаст России данные о военнопленных СССР В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.

Политика Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия В Сочи локализовали пожар на рынке Спасатели локализовали пожар, охвативший 500 квадратных метров на рынке в Адлерском районе Сочи, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Экономика Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.

Кино Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул» Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.

Политика Об отравлении лидера оппозиции Абхазии заявили врачи Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах Кубани, политику поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом».

Экономика ФРС США неожиданно понизила ставку Федеральная резервная система США на внеочередном заседании неожиданно снизила базовую ставку на фоне распространения коронавируса.

Авто Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.

Политика Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник» Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.

Энергетика Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.

Происшествия В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.

Общество МГУ показал лучший результат в предметном рейтинге вузов мира Согласно рейтингу лучших университетов мира по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject) МГУ имени М. В. Ломоносова в предметных областях занял следующие места: "Естественные науки" – 21 место; "Искусство гуманитарные науки" – 47 место; "Социальные науки и менеджмент" – 54 место; "Инжиниринг и технологии" – 59 место.

Экономика Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».

Автоспорт Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок Формула 1 не станет проводить гонки в странах, в которые будет запрещён въезд сотрудникам команд чемпионата.

Общество Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.