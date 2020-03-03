Общество В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

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Общество Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Политика Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше $52 Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.

Армия и оружие Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Армия и оружие Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.

Общество В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Армия и оружие В США показали удар «Золотой Орды» На мероприятии Air Warfare Symposium 2020 ВВС США продемонстрировали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия «Золотая Орда».