Коронавирус

Время ПрессВремя ПрессУ двоих россиян в ОАЭ подтвердился коронавирус

У двоих россиян, находящихся в ОАЭ, подтвердился коронавирус.
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Два члена российской велокоманды заразились коронавирусом в ОАЭ

Sport24.ru17:42

Велогонщики российской команды «Газпром-Русвело» больны коронавирусом

Sport.ru16:14

Стали известны имена членов российской команды велогонщиков, заразившихся коронавирусом

Чемпионат16:17

Посольство: «Газпром-Русвело» проведет под карантином в ОАЭ 7-10 дней

РИА Новости16:14

Два велогонщика российской команды «Газпром-Русвело» заболели коронавирусом

Metaratings15:06

Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ

RT на русском15:58

Российским спортсменам в ОАЭ с подозрением на коронавирус предстоит повторный тест

ТАСС14:32
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Комментарии

Общество

В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
RT на русском 22:20
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM 17:58
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия 20:07
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Экономика

Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
REGNUM 02:01
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Газета.Ru 15:12
Общество

Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги

Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую.
НГС.Кемерово 19:00
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru вчера в 19:42
Происшествия

Три самолета за утро совершили экстренную посадку

РБК 03:29
Политика

Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии

Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.
RT на русском 23:40
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $52

Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
РБК вчера в 16:18
Армия и оружие

Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 23:33
Армия и оружие

Китайское СМИ рассказало о российском военном козыре против США

Гиперзвуковое оружие является не только символом военной мощи России, но и козырем против США, пишет 2 марта военный новостной портал Китая «Чжунго цзюньван».
Известия 22:25
Единоборства

Стала известна дата боя Поветкина с Уайтом

Профиль 13:50
Политика

В Кремле затруднились ответить, какого Бога упомянут в Конституции

Россия останется светским государством, несмотря на внесение в текст Конституции РФ упоминания о Боге.
Gazeta.SPb 08:24
Здоровье

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 04:23
Происшествия

В Волгоградской области задержали главу Михайловки Сергея Фомина

V1.ru 12:00
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
Происшествия

В Лондоне избили азиатского студента из-за коронавируса

ФАН 23:11
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском вчера в 04:30
Армия и оружие

Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом

Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.
Недвижимость.RU 18:14
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Армия и оружие

В США показали удар «Золотой Орды»

На мероприятии Air Warfare Symposium 2020 ВВС США продемонстрировали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия «Золотая Орда».
Военное дело 14:42
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Кино

Netflix сообщил о начале съёмок четвёртого сезона «Очень странных дел»

News.ru 10:11
Экономика

Главу ПФР раскритиковали за прибавку к пенсии в один рубль

Гусева осудила Топилина за то, что отвечать за прибавку к пенсии в один рубль приходится депутатам, хотя этим должны заниматься представители ПФР.
ФедералПресс 03:10
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 03:29
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс 08:51
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