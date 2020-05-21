Как сообщает by.tribuna.com, у еще нескольких игроков клуба из города Жодино подозрение на инфекцию. Добавим, что сегодня, 21 мая, в рамках десятого тура чемпионата Белоруссии "Торпедо-БелАЗ" на выезде сыграет с командой "Неман".

У двух футболистов белорусского «Торпедо-БелАЗ» обнаружен коронавирус

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