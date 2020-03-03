Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Общее количество случаев инфицирования достигло 27, при этом пятеро зараженных полностью выздоровели. Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
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Коронавирус выявили еще у двоих россиян

Ведомости13:50

У двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

РБК13:40

В ОАЭ сообщили о выявлении коронавируса у двух россиян

RT на русском13:30

У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

Интерфакс13:33

Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

ТАСС13:30

У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус

РИА Новости13:34

Россиянам с подозрением на коронавирус в ОАЭ предстоит пройти тест

РЕН ТВ14:02
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В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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Кудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным

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Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря, - сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных.
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Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией

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Чешский концерн Skoda презентовал на Женевском "онлайн-автосалоне" новую Skoda Octavia RS iV.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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