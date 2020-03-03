Коронавирус
ИзвестияУ двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Общее количество случаев инфицирования достигло 27, при этом пятеро зараженных полностью выздоровели. Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
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