Коронавирус
Lenta.ruУ двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
В ведомстве сообщили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом. На данный момент в ОАЭ выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.
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