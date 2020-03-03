Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

В ведомстве сообщили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом. На данный момент в ОАЭ выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.
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