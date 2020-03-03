Коронавирус
ИзвестияУ двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Общее количество случаев инфицирования достигло 27, при этом пятеро зараженных полностью выздоровели. Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
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Комментарии
Здоровье
Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы
Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины
Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Здоровье
У первого заразившегося коронавирусом на Украине началась лихорадка
У госпитализированного с коронавирусом в украинских Черновцах пациента началась лихорадка, заявила «112 Украина» замглавы департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Армия и оружие
В ООН обвинили Россию в военных преступлениях в Сирии
«Действия могут быть равносильны военным преступлениям как со стороны Москвы, так и Анкары», — делает итог комиссия.
Экономика
Проверка на прочность: что ждет Тинькофф Банк в связи с налоговыми претензиями к основателю
Суть налоговых претензий пока не известна, однако СМИ написали о том, что американские власти направили в Великобританию запрос на экстрадицию бизнесмена в США.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» и повел в серии 2-0
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Авто
Представлен обновленный Mercedes-Benz E-Class
Компания Mercedes-Benz официально представила обновленный Mercedes-Benz E-Class.
Гаджеты
Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android
В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Авто
Кроссовер Cupra Formentor представлен официально
Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
Фигурное катание
Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила о том, что приняла решение завершить свою карьеру.
Футбол
Киевское «Динамо» на классе обыграло «Колос»
3 марта на стадионе «НСК Олимпийский» в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги встретились киевское «Динамо» и «Колос» (Ковалевка).
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Футбол
Дзенга сменит Марана в должности главного тренера «Кальяри»
Вальтер Дзенга сменит Роландо Марана на посту главного тренера «Кальяри».
Здоровье
Жителям Грузии рекомендовали отказаться от наличных из-за коронавируса
Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Наука
Геологи подтвердили, что Земля в древности могла быть покрыта океаном
Миллиарды лет тому назад на планете Земля полностью был океан.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.