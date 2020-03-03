Коронавирус

ИзвестияИзвестияУ двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Общее количество случаев инфицирования достигло 27, при этом пятеро зараженных полностью выздоровели. Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

У двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

РБК13:40

Генменеджер «Газпром-Русвело»: 4 члена команды госпитализировали

РИА Новости14:30

Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

ТАСС13:30

В ОАЭ сообщили о выявлении коронавируса у двух россиян

RT на русском13:30

У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

Интерфакс13:33

У двоих россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус

Коммерсантъ13:23

Россиянам с подозрением на коронавирус в ОАЭ предстоит пройти тест

РЕН ТВ14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 14:36, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы

Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Lenta.ru 03:35
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Piter.tv вчера в 23:53
Политика

Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины

Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Коммерсантъ 14:00
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Здоровье

У первого заразившегося коронавирусом на Украине началась лихорадка

У госпитализированного с коронавирусом в украинских Черновцах пациента началась лихорадка, заявила «112 Украина» замглавы департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.
Московский Комсомолец 11:34
Здоровье

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

Газета.Ru 01:02
Футбол

Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций

Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
REGNUM 13:37
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Армия и оружие

В ООН обвинили Россию в военных преступлениях в Сирии

«Действия могут быть равносильны военным преступлениям как со стороны Москвы, так и Анкары», — делает итог комиссия.
Городовой 04:07
Экономика

Проверка на прочность: что ждет Тинькофф Банк в связи с налоговыми претензиями к основателю

Суть налоговых претензий пока не известна, однако СМИ написали о том, что американские власти направили в Великобританию запрос на экстрадицию бизнесмена в США.
Банки.ру 00:01
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском вчера в 04:30
Хоккей

СКА обыграл «Витязь» и повел в серии 2-0

Metaratings 14:09
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru 13:28
Авто

Представлен обновленный Mercedes-Benz E-Class

Компания Mercedes-Benz официально представила обновленный Mercedes-Benz E-Class.
Автоновости дня 04:00
Гаджеты

Уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android

В общей сложности уязвимость MediaTek затрагивала миллионы смартфонов на Android.
Astera 07:21
Экономика

Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Коммерсантъ 08:52
Авто

Кроссовер Cupra Formentor представлен официально

Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
FormaCar 07:00
Фигурное катание

Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила о том, что приняла решение завершить свою карьеру.
Metaratings вчера в 04:05
Футбол

Киевское «Динамо» на классе обыграло «Колос»

3 марта на стадионе «НСК Олимпийский» в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги встретились киевское «Динамо» и «Колос» (Ковалевка).
REGNUM 14:25
Армия и оружие

США пообещали снабдить Турцию боеприпасами для операции в Идлибе

РБК 10:29
Политика

Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Профиль 00:39
Футбол

Дзенга сменит Марана в должности главного тренера «Кальяри»

Вальтер Дзенга сменит Роландо Марана на посту главного тренера «Кальяри».
Soccer.ru 10:57
Здоровье

Жителям Грузии рекомендовали отказаться от наличных из-за коронавируса

Минздрав Грузии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа рекомендует гражданам стараться не использовать наличные деньги.
News.ru 11:30
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM 04:42
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Наука

Геологи подтвердили, что Земля в древности могла быть покрыта океаном

Миллиарды лет тому назад на планете Земля полностью был океан.
ToDay News Ufa 12:30
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное