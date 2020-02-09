Общество

iReactoriReactorКоронавирус обнаружили у гражданина Украины на лайнере в Японии

Шесть новых случаев заражения коронавирусом среди находившихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess зафиксировано в воскресенье, 9 февраля. Среди заразившихся граждане Украины, США и Филиппин.
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На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении
 агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
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