Общество
iReactorКоронавирус обнаружили у гражданина Украины на лайнере в Японии
Шесть новых случаев заражения коронавирусом среди находившихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess зафиксировано в воскресенье, 9 февраля. Среди заразившихся граждане Украины, США и Филиппин.
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На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.РБКвчера в 12:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
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