с чего всё началось

Шесть новых случаев заражения коронавирусом среди находившихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess зафиксировано в воскресенье, 9 февраля. Среди заразившихся граждане Украины, США и Филиппин.

Коронавирус обнаружили у гражданина Украины на лайнере в Японии

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