Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей. В пресс-службе рассказали, что оба заболевших находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, они изолированы и получают все необходимое лечение.
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с чего всё началось
По информации областной администрации (АПК
), в субботу 14 марта прошло заседание межведомственного штаба, обеспечивающего реализацию мер по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции.
КузПресс06:01

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У двух пациентов в Кемерове подтвердился коронавирус

Вести Кузбасс06:58

В Кузбассе появился третий потенциальный случай коронавируса

VSE42.RU05:37

В Кемерове медики госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус

Сибдеповчера в 12:18

С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека

Комсомольская правда - Кемерово06:12

У двух пациентов в Кемерове подтвердилось наличие коронавирусной инфекции

Газета Кемерова04:51

Два человека в Кемерове попали в больницу с подозрением на коронавирус

Кузбассвчера в 12:25

В Кемерове – два зараженных коронавирусом, диагноз новокузнечанина проверяется

Московский комсомолец Кузбасс04:52
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Политика

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.
Ведомости 07:05
Политика

Мария Захарова осудила высказывания Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии по поводу судебного процесса по делу о крушении рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году вызывают сомнения относительно приверженности Канберры к установлению истины.
Народные новости вчера в 19:29
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Футбол

Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом

«Фиорентина» объявила о трех новых случая заболевания коронавирусом в команде.
Советский спорт 05:33
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Интерфакс 12 марта в 11:18
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM 06:09
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости вчера в 19:02
Общество

Летящий в Москву «Суперджет» подал сигнал тревоги и снизился

Вести.Ru 06:34
Общество

У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя

Вести.Ru 00:00
Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
Шоу-бизнес

Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца

Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
StarHit.ru 04:00
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 12 марта в 07:30
Общество

Матвиенко уточнила ситуацию с медицинскими масками

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова запретить массовую скупку и перепродажу медицинских масок.
Вести.Ru 06:25
Здоровье

В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус

Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
РИА Новости 06:29
Энергетика

Правительство Мишустина назвало новой реальностью нефть по 35 долларов

Цены на топливо опускались почти до 30 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 12:00
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Гаджеты

Обновление Windows для исправления ошибок сломало компьютеры

Мартовское обновление Windows для исправления ошибок сломало компьютеры. Пользователи снова столкнулись с «синим экраном смерти».
Ferra вчера в 10:08
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra 11 марта в 13:37
Авто

В России стартовала базовая комплектация Skoda Karoq

Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.
Тарантас Ньюс вчера в 03:52
Музыка

Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Пенза-Пресс вчера в 05:34
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 12 марта в 14:05
Общество

Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками

Три мирных жителя были ранены в ночь на субботу во время обстрела киевскими силовиками Горловки, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
Политика Сегодня 01:20
Футбол

Роналдиньо забил 5 голов в финале тюремного турнира в Парагвае

Российская газета 02:42
Футбол

«Спартак» сыграет против «Оренбурга» самым молодым составом в XXI веке

Газета.Ru 06:45
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