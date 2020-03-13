Коронавирус
Газета.RuУ двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей. В пресс-службе рассказали, что оба заболевших находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8, они изолированы и получают все необходимое лечение.
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с чего всё началось
По информации областной администрации (АПК), в субботу 14 марта прошло заседание межведомственного штаба, обеспечивающего реализацию мер по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции.КузПресс06:01
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С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека
Комсомольская правда - Кемерово06:12
В Кемерове – два зараженных коронавирусом, диагноз новокузнечанина проверяется
Московский комсомолец Кузбасс04:52
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Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом
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Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Общество
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Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
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У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
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«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ
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Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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Матвиенко уточнила ситуацию с медицинскими масками
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко попросила главу Минпромторга Дениса Мантурова запретить массовую скупку и перепродажу медицинских масок.
Здоровье
В Магадане у шестерых человек заподозрили коронавирус
Шестерых сотрудников месторождения "Купол", который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.
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Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
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Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
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В России стартовала базовая комплектация Skoda Karoq
Как сообщает пресс-служба бренда, в стандартном оснащении Skoda Karoq в комплектации Active числятся в том числе кондиционер, аудиосистема Swing с 8 динамиками, электронная система курсовой устойчивости, четыре подушки безопасности, а также 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой и возможностью управления радио и телефоном.
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Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
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Общество
Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками
Три мирных жителя были ранены в ночь на субботу во время обстрела киевскими силовиками Горловки, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу администрации города Ивана Приходько.
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