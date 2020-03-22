У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство. Пока наличие коронавируса подтверждено лишь с помощью экспресс-тестов. Окончательные результаты станут известны после лабораторной диагностики.

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

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