Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУ двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство. Пока наличие коронавируса подтверждено лишь с помощью экспресс-тестов. Окончательные результаты станут известны после лабораторной диагностики.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

РИА Новости00:03

На Сахалине появились больные с подозрением на короновирус

Московский Комсомолец Сахалинвчера в 23:41

Двух жителей Сахалина подозревают в заражении коронавирусом

Красная веснавчера в 23:08

На Сахалине предварительно диагностированы два первых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъвчера в 23:18

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Сахалин.Инфовчера в 21:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Общество

Количество инфицированных коронавирусом в Турции растет

"Число заболевших каронавирусом возросло до 670 человек", - в частности сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Rusturkey.com вчера в 04:07
Общество

Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
ТАСС вчера в 21:14
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс 20 марта в 05:46
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Политика

Немецкий журналист высоко оценил меры России по борьбе с коронавирусом

Благодаря решительным действиям служб безопасности и санитарно-эпидемиологическому контролю ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, в то время как страны Европы погружаются в кризис.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

В Италии закрывается все производство не первой необходимости

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
ТАСС вчера в 19:01
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Энергетика

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года

Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года.
Российская газета вчера в 03:05
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета вчера в 11:38
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 20 марта в 11:23
Наука

Ученые выяснили, как обыкновенные вампиры заводят друзей

МонаВиста вчера в 07:21
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье

Названы повышающие опасность коронавируса болезни

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Peterburg2.ru вчера в 08:08
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Биатлон

Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
Sports.ru вчера в 12:53
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Технологии

Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10

Gazeta.SPb вчера в 03:04
Происшествия

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфакс вчера в 12:17
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК вчера в 10:15
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс вчера в 06:07
Политика

МИД Украины назвал главные угрозы — COVID-19 и «агрессия России»

Украинская дипломатическая служба в последние две недели 90% своего времени тратит на борьбу с пандемией COVID-19, а 10% времени — на противодействие «российской агрессии», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 марта в интервью «Радио Свобода».
Красная весна вчера в 14:08
Общество

США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объёмам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
ANNA-News 19 марта в 14:51
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:02
Космос

Почему у планеты Земля твердая поверхность

Если бы геологическая история нашей планеты сложилась немного по-другому, то Земля могла бы представлять собой место, непригодное для жизни из-за огромных океанов расплавленной породы.
Planet Today 20 марта в 08:13
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Общество

В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса

В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Байкал24 вчера в 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное