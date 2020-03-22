Коронавирус
РИА НовостиУ двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство. Пока наличие коронавируса подтверждено лишь с помощью экспресс-тестов. Окончательные результаты станут известны после лабораторной диагностики.
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На Сахалине появились больные с подозрением на короновирус
Московский Комсомолец Сахалинвчера в 23:41
На Сахалине предварительно диагностированы два первых случая заражения коронавирусом
Коммерсантъвчера в 23:18
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Общество
Количество инфицированных коронавирусом в Турции растет
"Число заболевших каронавирусом возросло до 670 человек", - в частности сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Общество
Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным
"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
Авто
«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Политика
Немецкий журналист высоко оценил меры России по борьбе с коронавирусом
Благодаря решительным действиям служб безопасности и санитарно-эпидемиологическому контролю ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, в то время как страны Европы погружаются в кризис.
Общество
В Италии закрывается все производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Энергетика
Сечин прогнозирует рост цен на нефть до 60 долларов к концу года
Глава "Роснефти" Игорь Сечин прогнозирует рост стоимости барреля нефти до 60 долларов к концу 2020 года.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Общество
В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом
В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Наука
Ученые выяснили, как обыкновенные вампиры заводят друзей
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
Здоровье
Названы повышающие опасность коронавируса болезни
У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Биатлон
Доротея Вирер: «Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить»
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о карантине из-за коронавируса.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Технологии
Microsoft показала, как будет выглядеть новая Windows 10
Происшествия
Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Политика
МИД Украины назвал главные угрозы — COVID-19 и «агрессия России»
Украинская дипломатическая служба в последние две недели 90% своего времени тратит на борьбу с пандемией COVID-19, а 10% времени — на противодействие «российской агрессии», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 марта в интервью «Радио Свобода».
Общество
США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти
США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объёмам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Космос
Почему у планеты Земля твердая поверхность
Если бы геологическая история нашей планеты сложилась немного по-другому, то Земля могла бы представлять собой место, непригодное для жизни из-за огромных океанов расплавленной породы.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Общество
В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса
В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.