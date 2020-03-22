Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУ двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство. Пока наличие коронавируса подтверждено лишь с помощью экспресс-тестов. Окончательные результаты станут известны после лабораторной диагностики.
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Подозрение на коронавирус выявлено у двух жителей Сахалина

ТАСС04:40

На Сахалине у двух жителей подозревается заражение коронавирусом

REGNUM01:55

Коронавирус заподозрили у двух жителей Сахалина

Московский Комсомолец00:52

На Сахалине выявлены два человека с подозрением на COVID-19

Аргументы и Факты00:30

Минздрав Сахалина открыл два мобильных пункта тестирования на коронавирус

РИА Сахалин-Курилы00:27

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

РИА Новости00:03

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Сахалин.Инфовчера в 21:11
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Политика

Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:48
Политика

В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина

"Сообщения правительственного источника о том, что "власти склоняется к введению решительных мер по ужесточению карантина" не соответствуют действительности", - сказал РИА Новости источник.
РИА Новости 06:17
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 04:50
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет

Live24 вчера в 05:40
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
РИА Новости 06:24
Происшествия

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Коммерсантъ 06:58
Общество

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 09:34
Армия и оружие

Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

REGNUM 06:35
Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru вчера в 16:09
Космос

Сгорающие ступени от ракеты, запущенной с Байконура, раскрасили ночное небо над Уралом

Как оказалось, это было сгорание в атмосфере второй ступени ракеты, запущенной с Байконура.
КП - Екатеринбург 05:51
Наука

Ученые из Томска предложили новый способ модификации графена

Новую методику модификации графена, которая позволяет сделать материал более гибким и стойким к коррозии, разработали в Томском политехническом университете (ТПУ), сообщает 20 марта сайт организации.
Красная весна 20 марта в 14:15
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Здоровье

Минздрав РФ призвал к осторожности пациентов с тяжелыми заболеваниями

В настоящее время в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом, при этом 131 ― в столице.
Известия 07:09
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания

Российская газета 05:08
Армия и оружие

У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом

Среди американских военных, находящихся в Европе, выявлено тридцать пять случаев инфицирования коронавирусом нового типа.
Страна Советов on-line вчера в 13:39
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Общество

Правительство построит дополнительные инфекционные боксы в регионах

Российское правительство приняло решение построить в регионах страны дополнительные инфекционные боксы на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Газета.Ru 07:21
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Видео с нарезкой фрагментов нового дизайна появилось в Instagram руководителя по разработке Windows и устройств Microsoft Паноса Паная В ролике показаны новый вид меню «Пуск», обновленные версии «Проводника» и контекстного меню.
RuNews24.ru 20 марта в 23:53
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Общество

Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании

За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Общество

Коронавирус выявили у сотрудника Букингемского дворца

В Букингемском дворце выявили коронавирус у одного из сотрудников. Больной мог контактировать с королевой страны Елизаветой Второй.
News.ru 07:22
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК вчера в 10:15
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Происшествия

Нападение пассажирки на водителя такси в Тюмени попало на видео

РИА Новости 05:19
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.
РИА Новости 07:44
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
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