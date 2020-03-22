Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУ двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство. Пока наличие коронавируса подтверждено лишь с помощью экспресс-тестов. Окончательные результаты станут известны после лабораторной диагностики.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Коронавирус заподозрили у двух жителей Сахалина

Московский Комсомолец00:52

На Сахалине предварительно диагностированы два первых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъвчера в 23:18

Минздрав Сахалина открыл два мобильных пункта тестирования на коронавирус

РИА Сахалин-Курилы00:27

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

ТК Звезда00:24

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

РИА Новости00:03

На Сахалине предварительно выявили первые случаи заражения коронавирусом

РБК00:50

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Сахалин.Инфовчера в 21:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Игры

Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
OAnews 19 марта в 13:45
Общество

В Китае начали испытывать на людях первую вакцину против коронавируса

Врачи Китая начали испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах. Об этом сообщила газета Global Times.
Авторадио вчера в 07:54
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Армия и оружие

Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 01:40
Политика

В Абхазии начались президентские выборы

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Говорит Москва 01:30
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Газета.Ru вчера в 04:49
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета вчера в 02:59
Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru 20 марта в 11:17
Происшествия

В Петербурге зафиксировали два новых случая коронавирусной инфекции

За последние сутки в 18 регионах России зарегистрировали еще 53 новых случая коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник вчера в 10:10
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

В России за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

Новые случаи заражения были зафиксированы в 18 регионах. В Московской области заболели 17 человек (общее число — 35), в Москве шесть (137).
РБК вчера в 09:42
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Спорт

Брянский лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо

Вчера, 20 марта, четырехкратный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, брянский лыжник Александр Большунов вышел в эфир студии «Спорт-Экспресс» в Youtube.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 02:50
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv 20 марта в 15:01
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова: Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ

Продюсер Абрамовой поговорил с Александром Шульгиным, и тот попросил сделать исключение, ведь для Валерии это был «последний шанс зацепиться на телевидении».
НТВ вчера в 16:00
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ вчера в 03:04
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Отмечается, что возможности перенести ЧМ 2020 в другую страну нет.
МонаВиста вчера в 14:41
Происшествия

На Сахалине оторвалась льдина с десятками рыбаков

Льдина, на которой были несколько десятков рыболовов, оторвалась на Сахалине. Об этом сообщает агентство Sakh.com.
Газета.Ru вчера в 21:41
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 07:28
Гаджеты

Полностью рассекречен недорогой смартфон Honor Play 9A

Сетевые информаторы раздобыли официальные рендеры и полный перечень характеристик смартфона Honor Play 9A, который должен придти на смену прошлогоднего Honor Play 8A.
Megaobzor.com вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения

Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
MOS.news вчера в 08:29
Общество

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 01:10
Здоровье

Названы повышающие опасность коронавируса болезни

У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Peterburg2.ru вчера в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное