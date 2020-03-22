Коронавирус
РИА НовостиУ двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус
У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство. Пока наличие коронавируса подтверждено лишь с помощью экспресс-тестов. Окончательные результаты станут известны после лабораторной диагностики.
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На Сахалине предварительно диагностированы два первых случая заражения коронавирусом
Коммерсантъвчера в 23:18
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Игры
Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть
Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
Общество
В Китае начали испытывать на людях первую вакцину против коронавируса
Врачи Китая начали испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах. Об этом сообщила газета Global Times.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Армия и оружие
Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
В Абхазии начались президентские выборы
Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе
Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Космос
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Происшествия
В Петербурге зафиксировали два новых случая коронавирусной инфекции
За последние сутки в 18 регионах России зарегистрировали еще 53 новых случая коронавирусной инфекции.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Общество
В России за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
Новые случаи заражения были зафиксированы в 18 регионах. В Московской области заболели 17 человек (общее число — 35), в Москве шесть (137).
Спорт
Брянский лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо
Вчера, 20 марта, четырехкратный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка мира, брянский лыжник Александр Большунов вышел в эфир студии «Спорт-Экспресс» в Youtube.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова: Валерия сжульничала, чтобы попасть на ТВ
Продюсер Абрамовой поговорил с Александром Шульгиным, и тот попросил сделать исключение, ведь для Валерии это был «последний шанс зацепиться на телевидении».
Здоровье
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Происшествия
В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен
Отмечается, что возможности перенести ЧМ 2020 в другую страну нет.
Происшествия
На Сахалине оторвалась льдина с десятками рыбаков
Льдина, на которой были несколько десятков рыболовов, оторвалась на Сахалине. Об этом сообщает агентство Sakh.com.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
Гаджеты
Полностью рассекречен недорогой смартфон Honor Play 9A
Сетевые информаторы раздобыли официальные рендеры и полный перечень характеристик смартфона Honor Play 9A, который должен придти на смену прошлогоднего Honor Play 8A.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна родила наследника в свой день рождения
Весной, 13 марта, Татьяна Брухунова родила сына.
Общество
ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса
Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Названы повышающие опасность коронавируса болезни
У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.