В семье известного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу случилось несчастье. Его 29-летний сын проводил время с друзьями, играя в футбол, и во время матча потерял сознание и затем скончался по пути в ближайший госпиталь.

Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол

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