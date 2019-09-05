Футбол
Вести.RuСын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол
В семье известного бразильского футболиста, двукратного чемпиона мира Кафу случилось несчастье. Его 29-летний сын проводил время с друзьями, играя в футбол, и во время матча потерял сознание и затем скончался по пути в ближайший госпиталь.
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Технологии
В Интернет попала база данных 400 млн пользователей Facebook
В Интернет попали номера телефонов более 419 млн пользователей соцсети Facebook. База данных находилась на незащищенном сервере.
Мойка78 01:41
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Футбол
Матич возложил на Сульшера ответственность за результаты «МЮ»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич возложил ответственность за неудачные результаты команды на главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.
Матч ТВ 02:13
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Авто
Стали известны цены на Lada Granta Drive Active
АвтоВАЗ начинает прием заявок на новую модификацию Lada Granta — седана в версии Drive Active. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
REGNUM 06:06
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку зарубежных лекарств для детей, сообщает ТАСС в четверг, 5 сентября.
Известия 07:17
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
Sibnet Новости вчера в 22:53
Футбол
Названы клубы с самыми большими премиальными в РПЛ
Стало известно, какие премиальные бонусы платят в клубах чемпионата России в нынешнем сезоне.
Metaratings 02:18
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском 03:20
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Здоровье
В России существенно выросла продолжительность жизни россиян
ФедералПресс 03 сентября в 23:43
Игры
Sony объявила список игр, которые она привезёт на Tokyo Game Show 2019
Например, в список попала Ghost of Tsushima, однако специалист по связям с общественностью студии Sucker Punch Эндрю Голдфарб заявил, что это будет старый трейлер, так как у разработчиков нет планов на выставку.
Игромания.ру 03:58
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Транспорт
Минтранс: В Саратове семь маршрутов не окупают себя
В настоящее время в Саратове осталось семь необходимых населению маршрутов, которые себя не окупают.
FreeNews-Volga 07:15
Происшествия
В Дагестане два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом
"В результате столкновения внедорожника с поездом погибли два человека, ещё двое госпитализированы в больницу", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 05:00
Финансы
Официальный курс евро снизился на 19 копеек
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 33,05 копейки, составив 69,1233 рубля.
РИА Новости 06:50
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Шоу-бизнес
Бузова покупает виллу на Бали за 20 млн рублей
Рядом с виллой располагается пляж. Как стало известно, на Бали покупают виллы и другие звёзды отечественного шоу-бизнеса.
Ореанда-Новости 06:42
Гаджеты
Android 10 умеет определять загрязнение и перегрев порта USB
Если система определяет, что в порт USB попала грязь, вода или что-то ещё, она оповещает об этом пользователя и отключает разъём.
iXBT.com 04:14
Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил мальчика и девочку
Сообщается, что 23-летний житель Коврова, управляя автомобилем BMW-320, сбил мальчика и девочку 2006 года рождения.
Вести.Ru вчера в 15:18
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Трое солдат, по которым на учениях выстрелили из танка, отсудили у Минобороны четыре миллиона рублей
Трое бывших рядовых отсудили у Минобороны четыре миллиона рублей компенсации за инцидент на военных учениях, во время которых по ним выстрелили из танка.
Дождь 07:04
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Армия и оружие
Эрдоган хотел бы иметь ядерное оружие
На экономическом форуме в городе Сивас в Центральной Анатолии 4 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сделал серьёзное заявление по ядерному оружию.
ИА REX 04:00